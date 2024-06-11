الأرصاد: تراجع حدة موجة الحر على ليبيا في هذه الأوقات

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، تراجع حدة موجة الحر، اليوم الثلاثاء، على أغلب مناطق الشمال الغربي، ويشمل ذلك مناطق الشمال الشرقي يوم السبت المقبل.

المركز قال في تفاصيل نشرت اليوم، إن حدة تأثير الكتلة الهوائية الساخنة تتراجع على بعض مناطق الساحل الغربي، بينما يبقى تأثيرها قائما على باقي مناطق البلاد.

وأضاف، أن حالة السماء شمال غرب ليبيا صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية من راس جدير إلى الخمس، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على باقي المناطق ثم تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية.

وتابع، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–34) مئوية على مناطق الساحل من راس جدير إلى الخمس، وتكون مرتفعة على باقي المناطق حيت تسجل ما بين (41–47) مئوية، وتتراجع من مساء يوم الغد ويكون الانخفاض ملحوظا يوم الخميس.

وفي مناطق الجنوب الغربي، (الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة) أفاد مركز الأرصاد بأن حالة السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42–47) مئوية.

نشرة الطقس في شرق ليبيا

وفي تفاصيل نشرته، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن حالة السماء بمناطق شمال شرق ليبيا (الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد)، صافية.

وذكر، أن الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-41) مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.

وفي الجنوب الشرقي (الواحات-السرير-تازربو-الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40–43) مئوية.