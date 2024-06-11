أين اختفت طائرة نائب رئيس مالاوي؟

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لا يزال الغموض يدور حول مصير نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما، بعد فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقله مع تسعة آخرين غادرت العاصمة ليلونجوي في الساعة 09:17 صباحا بالتوقيت المحلي.

رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا ، قال إن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر حتى العثور على الطائرة المفقودة.

وقال مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان سابق إن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة عسكرية مع تسعة آخرين غادرت العاصمة ليلونجوي في الساعة 09:17 صباحا بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت غرينتش).

وأضاف، أن الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل. وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الساعة 10:02 صباحا بالتوقيت المحلي.

الرئيس لازاروس تشاكويرا قال، في خطاب متلفز للأمة، إن الطائرة لم تتمكن من الهبوط في المطار، بسبب ضعف الرؤية وأمرت بالعودة إلى العاصمة.

وأضاف: “أنا متمسك بكل ذرة أمل في العثور على ناجين”، مضيفا أن منطقة البحث تتركز حول دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات في محمية غابات.

وتابع رئيس مالاوي: “لقد أصدرت أوامر صارمة بأن العملية يجب أن تستمر حتى يتم العثور على الطائرة”.

أين تقع مالاوي؟

ومالاوي ‏هي دولة حبيسة في جنوب شرق أفريقيا عرفت سابقا باسم نياسالاند. تحدها زامبيا إلى الشمال الغربي وتنزانيا إلى الشمال الشرقي وموزمبيق من الشرق والجنوب والغرب. وتتجاوز مساحتها 118,000 كم2 بينما يبلغ تعداد السكان أكثر من 13,900,000 نسمة.

وقال الرئيس إن بلاده تواصلت مع الدول المجاورة والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والحكومة الإسرائيلية لدعم جهود الإنقاذ.

وقبض على شيليما، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، في عام 2022 بسبب مزاعم الفساد.

ومع ذلك، أسقطت محكمة في مالاوي تهم الفساد الموجهة إليه الشهر الماضي بعد أن قدم مدير النيابة العامة إشعارًا بوقف القضية. ونفى تشيليما ارتكاب أي مخالفات.