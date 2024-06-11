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أرحومة: اليوم تسدد مرتبات 6 أشهر للعاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة

11 يونيو، 2024 2:53 ص
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أرحومة: اليوم تسدد مرتبات 6 أشهر للعاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة

أخبار ليبيا 24

أعلن عبد الله أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الانتهاء من إجراءات سداد مرتبات 6 أشهر للعاملين في الشركات الوطنية المتعثرة، والأجنبية المنسحبة.

وأكّد أرحومة، في بيان مصور، أن البدء في تسليم المرتبات سيكون اعتبارا من اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة بمدينة سرت.

وقال إن المرتبات ستلم يوم الأربعاء المقبل في اللجان الفرعية في شرق وجنوب البلاد.

وأوضحت الحكومة الليبية، أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتوجيهات المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة وتعليمات أسامة حمّاد رئيس مجلس الوزراء.

أرحومة: اليوم تسدد مرتبات 6 أشهر للعاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة

وأكّد وزير العمل، أن الحكومة لازالت تواصل العمل، من خلال اتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة، العمل على معالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون، وهو ما أكّده من قبل في وقت سابق من هذا الشهر.

اجتماع أرحومة مع ممثلي الشركات

والتقى أرحومة مع ممثلي الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة والاتحادات النقابية للعاملين بهذه الشركات، حيث بحث معهم كيفية إيجاد الحلول المناسبة والجذرية لمشاكل العاملين، مؤكدًا موافقة حمّاد على مقترح الوزارة بصرف مرتبات 6 أشهر لجميع العاملين.

من جانبهم عبّر ممثلي الشركات المتعثرة عن تقديرهم وشكرهم للقيادة العامة، ولرئيس الحكومة ولوزارة العمل، على الجهود التي بذلك لحل هذا الملف من خلال تشكيل اللجان والتواصل مع رئاسة الوزراء، واستشعار ما يعانيه العاملون بهذه الشركات.

 

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11 يونيو، 2024 2:53 ص
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