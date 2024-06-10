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32.8 مليار دينار.. نفقات ليبيا في 5 أشهر الأولى من 2024

10 يونيو، 2024 10:39 م
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32.8 مليار دينار.. نفقات ليبيا في 5 أشهر الأولى من 2024

أخبار ليبيا 24

32.8 مليار دينار ليبي هو حجم إنفاق ليبيا خلال الفترة من 01 يناير إلى 31 مايو 2024، من غير المبلغ المنفق على البند الأول (مرتبات شهر مايو) وفق ما كشف عنه مصرف ليبيا المركزي.

البيانات أظهرت أن حجم الإنفاق تضمن 20.4 مليار دينار على الباب الأول (المرتبات).

وأوضح المصرف المركزي، أن عدم إدراج مرتبات شهر مايو الماضي، يعود لورود المرتبات بعد نهاية الشهر.

النفقات، في بيان الإيراد والإنفاق لشهر مايو 2024، تضمنت كذلك 1.1 مليار دينار ليبي على الباب الثاني (النفقات التسييرية)، و4.4 مليار دينار نفقات على الباب الرابع (الدعم).

البيان لم يظهر وجود أيّة نفقات على البندين الثالث (التنمية) والخامس (الطوارئ).

32.8 مليار دينار.. نفقات ليبيا في 5 أشهر الأولى من 2024

نفقات ليبيا على الطاقة

وشمل الإنفاق 4.4 مليار دينار على الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، و2.5 مليار دينار على الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء، حيث أوضح المصرف المركزي، أن بند الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط هو استكمال للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023 لصالح المؤسسة.

وقال إنها تغطي الأبواب الثلاثة: الأول بقيمة 1.3 مليار دينار، الثاني بقيمة 1.2 مليار دينار، والثالث بقيمة 1.9 مليار دينار.

كما أوضح أن بند الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء هو كذلك استكمال للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023 لصالح الشركة، وتغطي نفقات الباب الثالث.

 

 

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10 يونيو، 2024 10:39 م
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