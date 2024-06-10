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وزارة الخارجية تبرم مذكرة تعاون مع التشيك تمهيداً لعودة سفارتها إلى طرابلس

مد جسور التعاون السياسي

10 يونيو، 2024 6:31 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن توقيع مذكرة للتفاهم السياسي مع دولة التشيك،  وبدء المشاورات الرسمية بين البلدين من أجل عودة السفارة التشيكية إلى العمل من العاصمة طرابلس.

حول مذكرة التفاهم

ووفقا لبيان الوزارة، تباحث عبدالرحمن بوخمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مع  مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التشيكية بتر هلاديك والوفد المرافق له، حول عدة مواضيع جميعها تدور حول مد جسور التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، بما يحقق مصالح الدوليتين، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لعودة السفارات الأجنبية إلى العمل من داخل العاصمة طرابلس.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على رغبة الطرفين في  “الذهاب بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب، وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين تنص على عقد جلسات سياسية تشاورية بالتناوب في البلدين وذلك من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية وتنميتها وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالرحمن الهادي خمادة، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التشيكية بتر هلاديك، إذ استقبل بوخمادة الوفد التشيكي بديوان الوزارة في طرابلس، وذلك لاستكمال المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الليبية التشيكية التي جرت بمقر وزارة الخارجية التشيكية العام الماضي.

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10 يونيو، 2024 6:31 م
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