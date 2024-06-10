هيئة السلامة الوطنية تباشر في تنفيذ خطتها الأمنية للمصطافين

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مع دخول فصل الصيف ولجوء الأهالي للمصائف الممتدة على طول الساحل الليبي، إلا أن بعضها غير صالحة للاستعمال البشري، أعلنت هيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية، عن البدء في تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين المصطافين خلال فصل الصيف بجميع فروع الهيئة بالمناطق.

هيئة السلامة تستعد لموسم الصيف

وأمرت هيئة السلامة الوطنية، برفع درجة الاستعداد والتفتيش اليومي على المهمات والمعدات، ونبها على الأعضاء بالتقيد بمواعيد العمل وعدم الغياب والتأخير، وعدم منح أي إذن للأعضاء إلا في حالات الضرورة، ووقف النقل والإجازات خلال هذه الفترة، وفقاً لبيانها.

وخلال البيان أكدت الهيئة على إعارة المصائف العشوائية اهتمام مضاعف، وذلك لافتقارها للمسعفين والفرق الفنية، مشيرةً إلى أنها الجهات المختصة “بالتعاون مع المجالس البلدية في وضع لوحات بالخصوص وتحديد أماكن السياحة، والتنسيق بين غرفة إدارة الإنقاذ البحري والغرفة الرئيسية للإبلاغ عن أي طارئ أولاً بأول، وكذلك التنسيق مع إدارة التفتيش والتخطيط والمتابعة بالهيئة للمساعدة في التفتيش على القرى والمصايف، والتنسيق مع مكتب العلاقات بشأن البرامج التوعوية وإعداد مطويات إرشادية لتوعية المواطن”.

خطر تلوث شواطئ البحر

هذا وقد وزعت الهيئة علامات إرشادية تنبه المواطنين من السباحة في الشواطئ الملوثة، وغير الصالحة للاطياف، وذلك لأن تفرغ بها أنابيب الصرف الصحي بشكل لا تراعى فيه السلامة الفنية، وفي تصريحات صحفية سابقة أكد ، حسن الوصارة مدير إدارة الإصحاح البيئي في طرابلس على أن عدد من الشواطئ الرئيسية بالعاصمة غير صالحة للاستخدام البشري وهي، “سحبنا عينات من 5 مصايف بطرابلس المركز، مصيف السندباد سابقًا ونهاية مصيف برج أوليلة والمصيف المقابل لقصر الضيافة والمصيف المقابل لفندق باب البحر، وأحيلت للمختبرات المختصة، وبيّنت نتائج التحليل أن هذه الشواطئ ملوثة بمياه الصرف الصحي”.

وأوضح عن سبب تلوث مياه البحر “التلوث ناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج في البحر، فمعالجة مياه الصرف قبل ضخّها في البحر من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي وهذا يعتبر حلا لمشكلة التلوث، والشركة تعاني من هذه المشكلة منذ فترة طويلة لوجود أعطال في محطات المعالجة”.

وعل الرغم من علم المواطنين بتلوث مياه البحر لتلك الشواطئ، إلا أنهم يذهبون لها ويقضون أوقات ممتعة على الرغم من خطر المرض الذي يمكن أن تسببه المياه الملوثة.