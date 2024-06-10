نورلاند يرحب بانطلاق عملية الانتخابات البلدية

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رحب المبعوث العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية، واعتبرها “فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات”.

الانتخابات البلدية الناجحة فرصة لانتخاب قادة جدد

وبحسب تصريح له على حساب السفارة الأمريكية على موقع (إكس) قال فيها إن أرحب بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية، مؤكداً بحسب قوله إن الانتخابات البلدية الناجحة تمثل فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات وطريقة لإشراك الشعب الليبي في أهم المسائل بالنسبة إليه، وفرصة للمجتمعات المحلية لتنتخب قادتها المحليين.

واعتبر نورلاند نجاح الانتخابات البلدية وتحقيق هذا الاستحقاق الذي يحلم به الليبيين، مؤشراً مهماً لقدرة ليبيا على الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها.

هذا وقد وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأحد، عن بدء إجراء تسجيل الناخبين لانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية البالغ عددها 60 مجلسًا بلديًا، وتستمر على مدى 15 يومًا خلال الفترة من 9 إلى 23 يونيو.

وبحسب بيان المفوضية فإن الانتخابات البلدية، ستجري على مستوى مختلف مناطق البلاد من ضمن 106 مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام. وأشار البيان على أن “التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هو تسجيل جديد كُلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل”.

ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز «لجان قبول طلبات التسجيل» على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة (المجموعة الأولى).