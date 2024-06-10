مركز الأرصاد: أجواء ساخنة ودرجات حرارة فوق معدلاتها الطبيعية غربي البلاد

توقعّ مركز الأرصاد الجوية أن تسود الأجواء الساخنة و درجات الحرارة المرتفعة المناطق الغربية، لتبقى درجات الحرارة فوقَ معدلاتها، بحسب مركز الأرصاد.

من المتوقع أن تكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية على الساحل، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح مابين (38–45)مْ على أغلب المناطق.

ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ستتراوح مابين (31-35)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (40–47)مْ.

من المتوقع أن تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38–41)مْ بحسب المركز.

وتتأثر مناطق الشمال الغربي بامتداد منخفض صحراوي مصحوب بكتلة هوائية ساخنة؛ مما يُسهم في رفع درجات الحرارة عن معدلاتها الشهرية، بحسب ما نشره مركز الأرصاد الجوّية عبر منصته الرسمية في موقع فيسبوك.