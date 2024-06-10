مجلس التعاون الخليجي يدعو لحل سياسي ليبيّ ليبيّ ويندد بالتدخلات الخارجية

أخبار ليبيا 24

انعقد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته المائة والستين في العاصمة القطرية الدوحة، ووسط أجواء مشحونة بالتحديات التي تواجه المنطقة، برزت قضية ليبيا كواحدة من أهم الملفات على جدول الأعمال. أظهر المجلس روحًا تعاونية وإرادة قوية لدعم حل ليبيّ ليبيّ للأزمة المستمرة، مؤكدًا على ضرورة تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي كسبيل للخروج من دائرة الصراع.

جاءت دعوة المجلس للأطراف الليبية لاعتماد الحوار السياسي كنداء مؤثر ينبع من إدراك عميق لحقيقة أن لا حل للأزمة إلا بأيدي الليبيين أنفسهم. حث المجلس على ضرورة وقف التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وهو موقف يعكس احترامًا لسيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي لم تزد الأزمة إلا تعقيدًا.

في ختام اجتماعه، جدد المجلس دعمه لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا، وهو تأكيد على التزامه بالشرعية الدولية والقوانين التي تسعى إلى إحلال السلام. وشدد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، إذ لا يمكن للبلاد أن تجد طريقها نحو الاستقرار ما دامت ترزح تحت وطأة الاحتلال غير المباشر والتدخل العسكري الخارجي.

ترحيب خليجي بنتائج اجتماع القاهرة لدعم الانتخابات الليبية

وأعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج اجتماع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي الذي عقد في القاهرة مارس الماضي، والذي جاء كمحطة مهمة على طريق التسوية السياسية. هذا الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة كان بمثابة شعلة أمل جديدة للشعب الليبي الطامح إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تعيد للبلاد استقرارها وتحقق تطلعات أبنائها في حياة كريمة ومستقرة.

إن دعم مجلس التعاون الخليجي للحل الليبي ينبع من رؤيته الاستراتيجية لأهمية استقرار ليبيا ليس فقط لأمنها الداخلي، بل لأمن المنطقة بأسرها. ليبيا، التي تقع في قلب البحر الأبيض المتوسط وتعتبر بوابة أفريقيا إلى أوروبا، تلعب دورًا حيويًا في استقرار المنطقة. من هذا المنطلق، فإن أي زعزعة لاستقرارها تؤثر بشكل مباشر على دول الجوار والعالم بأسره.

لقد أكد المجلس على ضرورة أن يكون الحل ليبيًا خالصًا، ينبع من إرادة الشعب الليبي نفسه ويتجاوز التدخلات الخارجية التي لطالما كانت سببًا رئيسيًا في تأجيج الصراع. إن دعم مجلس التعاون الخليجي لهذه الرؤية هو تأكيد على موقفه الثابت من ضرورة احترام سيادة الدول وحق شعوبها في تقرير مصيرها.

وفي الختام، يبقى الأمل معقودًا على حكمة وعقلانية الأطراف الليبية في استجابة هذه الدعوات الصادقة، والعمل سويًا من أجل بناء مستقبل أفضل لبلادهم. مجلس التعاون الخليجي، من خلال موقفه هذا، يضع نفسه كداعم وشريك حقيقي لليبيا في رحلتها نحو السلام والاستقرار، مؤكدًا على أن الطريق إلى المستقبل يمر عبر الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.