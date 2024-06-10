زيادة معدلات الافصاح والشفافية... محور مباحثات الدبيبة وشكشك

ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة؛ آليات زيادة معدلات الافصاح والشفافية حول النفقات والإيرادات.

الدبيبة، وخلال لقائه شكشك في طرابلس لمناقشة عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة جهود الإفصاح والشفافية، والاطلاع على عقود المشاريع التنموية، أكدَ التزام حكومته في انتهاج سياسة الإفصاح، أمام المواطنين عن كل المصروفات والنفقات، على حد تعبيره.

وشدّ الدبيبة على عمل حكومته لتعزيز الشفافية وزيادت معدلات الافصاح، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وفقَ ما نقلهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وكشف مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والإنفاق من يناير وحتى مايو الماضي…أن حجم الإنفاق بلغ 32.8 مليار دينار على النحو التالي:

الباب الأول وهو باب المرتبات: 20.4 مليار دينار دون مرتبات مايو

الباب الثاني وهو النفقات التسييرية: 1.1 مليار دينار

ووفقًا لبيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي، لم تنفق أية مبالغ على البابين الثالث وهو التنمية، والخامس وهو باب الطوارئ، بحسب المركزي

أما الباب الرابع وهو باب الدعم فقد بلغ حجم الإنفاق: 4.4 مليار دينار

كما شمل الإنفاق 4.4 مليار دينار على الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، و2.5 مليار دينار على الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء.