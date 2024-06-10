دورية للقوة المشتركة مصراتة تتعرض لهجوم مباغت

أخبار ليبيا 24

الوضع الأمني المحتقن في مدينة مصراتة لم يهدأ منذ أشهر، وأعلنت القوة الأمنية المشتركة عن تعرض أحد دورياتها إلى إطلاق ناري أثناء مرورها من شارع رئيسي في زاوية المحجوب.

ماجاء في البيان

ووفقا لبيان القوة المشتركة، فإن السيارة التي أطلق النار مجهولة وبدورها ردت الدورية على المعتديين، وأكدت أنها ستلاحق هؤلاء الخارجين عن القانون وستعمل على تقديمهم للعدالة، وأنها اتخذت في حقهم كافة الإجراءات القانونية بحسب وصفها.

واعتبرت القوة المشتركة أن هذه الأعمال “تصعيد خطير” من قِبل الجهات المعترضة على عملها، وأضافت أنها “لن تتهاون مطلقاً في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية، وستلاحق بكل قوة كل من يشارك فيها أو يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد”.

الإطاحة بإرهابي في مصراتة

وقبل يومين لاحقت القوة المشتركة صدام الناظوري الإرهابي والذي انخرط فيما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي، إذ فرَّ إلى مصراتة، بعد أن بدأت عمليات الجيش الليبي في بنغازي بمحاربة الإرهابيين، تمكن الناظوري من الهرب والإختباء بمصراتة، إلا أن القوة المشتركة أنهت الخطر الذي كان يشكله على الأمن العام، بقتله بعد مواجهة هنيفة معه، أُصيب على إثرها أفراد من القوة.

وتتبع (قوة العمليات المشتركة) حكومة الوحدة منتهية الولاية، وهي هيئة عسكرية تأسست بهدف “توحيد الجهود العسكرية وتنسيق العمليات وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المختلفة”.

وفي الآونة الأخيرة اشتكى أهالي مصراتة من أعمال القوة المشتركة وطالبوا ببسط القانون وعدم الإحتماء وراء أي تشكيل مسلح، لاسيما أن أعضاء من القوة داهموا مكتب وكيل النيابة بالمدينة، وحاولوا خطفه، على إثر قضية تهريب الذهب من جمارك مطار مصراتة.