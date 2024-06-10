درناوي يصفُ لوكالتنا فاجعة درنة بالطامة | الجزء الخامس

أخبار ليبيا 24

كًنا معكم في الأجزاء الـــ4 الأولى من قصة مروان الذي غادر مدينة درنة إلى مدينة بنغازي بعد فاجعة المدينة، وتحدث لنا بأنفة مغلفة بأسى عن مدينته –درنة الزاهرة- وما حل بها من كارثة، وفي سلسلة الأحداث تحدث مروان كيف اجتاحت السيول المدمرة منزله، وأغرقت زوجته وابنتهُ بعد أن أنقذ ثلاثة منهن، وفي آخر جزء وصلنا وإياكم إلى:

“شعرت بأن منسوب المياه بدء في التراجع، وأصبح بإمكاني النزول إلى المنزل لإلقاء نظرة والتأكد ما إن كانت بناتي وأمهن قد تمكن من النجاة.. بالفعل نزلت إلى المنزل وبدأت في دفع بابه ولكن كان هنالك ضغطٌ كبير يدفع في الاتجاه المعاكس لي.. ظننتُ أنها المياه التي ملأت المنزل شعرتُ باليأس وتمكن من الإحباط.. وأدركت أن بناتي وأمهن توفاهن الله.. “جلست وحكمت أمري لربي” فجأة فُتح الباب.. كانتَا بناتي الأولى عمرها خمسة عشر عامًا والثانية إثني عشر عامًا..

وفي الجزء الخامس نُكمل بقية الحكاية… يقول مروان: بعدما قمت بإنقاذ بناتي، تقرر نقلهن إلى مجمع (شيحا) لإجلاء العائلات المتضررة، وفي طريقنا إلى هناك، وثقت أعيننا هول المشاهد، جُثث بالمئات متكدسة على الطرقات التي أغرقها الطميّ.. في ظل تساؤل أوحد يفرض نفسه على الموقف.. أين سندفن الجثث؟ وكيف؟

وبعد جدال وتوتر دار بين المواطنين حول كيفية ومكان الدفن.. ووسط قيام بعض المواطنين بالحفر بواسطة المعدات البسيط مثل الفـأس.. جاء أحد المواطنين قادم من منطقة مجاورة لمدينة درنة، وتبرّع بحفر حفرة القبر بواسطة آلة الحفر.. وتقرّر دفن جثث الضحايا في مقبرة (الظهر الحمر) جماعيًا، وعليه قمت بنقل جثة زوجتي وابنتي الكُبرى حليمة لدفنهن، بالإضافة إلى جثث أخي وأسرته بالكامل..

درنة… أثرٌ بعد عين

يواصل الحديث… لقد تمسكت بفكرة دفن زوجتي وابنتي بجوار بعضهما.. وأجهش بالبكاء…قائلاً: “الموضوع مؤلم… مشاهد دفن الجثث في مقابر جماعية صف واحد كنا نشوفوا فيهن في الأفلام أو في أحداث غزة.. بس أنك تشوفهن في درنة هذي واعرة”

يُكمل… في خضم الكارثة وأصوات البُكاء وملامح الصدمة التي تعتلي وجوه كل الحاضرين كنت بحاجة إلى من يحتضنني، إلى من يقوم بمواساتي… كنت بحاجة إلى أن اصرخ وابكي بكل ما أوتيت من قوة ومشاعر.

مقابر درنة جماعية

يُكمل حديثه… فور انتهائي من عملية دفن زوجتي وابنتي الكُبرى… خرجت من المقبرة… وشرعت في إجراء جولة تفقدية للمدينة لتقييم حجم الكارثة، وفي هذه اللحظة، بدأت سيارات الإسعاف والشرطة بالتوافد على المدينة المنكوبة.. والجميع في حالة صدمة.

قمت بالصعود إلى منطقة مرتفعة عن مدينة درنة لإلقاء نظرة فاحصة… وهناك صُعقت من هول وفداحة المشهد، “مدينة درنة معش قعدت درنة، وين درنة؟ هذا عقاب درنة… جثث في كل مكان ومباني منهارة وطمي وشجر وسيارات.. الكارثة كبيرة.. الكارثة أكبر مما نقدروا نتخيلوا” على حد تعبيره.

كارثة تتطلب جهودًا دولية

يواصل الحديث لوكالتنا… وبعد ساعات باشرت الوفود المحلية متمثلة في الشرطة وفرق الإسعاف والطوارئ وهيئة البحث عن الجثث والمفقودين في أعمال البحث عن ناجين وانتشال الجثث…ولكن، ومن منطلق ما رأت عيناي قلت لهم: هذه الكارثة لا تستوعب بضعة أفراد إنقاذ، إنها بحاجة لتحرك دولة كاملة، لفرق محلية ودولية لاستيعابها، وفق قوله.