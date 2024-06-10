أخبار محليةالأخبارليبيا
أخر الأخبار

الـ19 من يونيو.. موعد إحاطة خوري أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا

إحاطة خوري حول الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية

10 يونيو، 2024 11:19 ص
0 0
خوري-مجلس-الأمن-الدولي
خوري-مجلس-الأمن-الدولي

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن تُقدم ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا؛ إحاطةً حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والإنسانية في ليبيا أمام مجّلس الأمن الدولي في الـ19 من يونيو الحالي.

ووفقًا لمجلس الأمن الدولي، ستقدم خوري في إحاطتها نصف الشهرية للمجلس، ملخصًا حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا.

خوري-مجلس-الأمن-الدولي
خوري-مجلس-الأمن-الدولي

خوري وجولاتها المكوكية

ومنذ تولي خوري لمنصبها خلفًا لعبدالله باتيلي، عكفت خوري على عقد العديد من المباحثات مع مختلف الأطراف الليبية، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتقريب الفجوة؛ للوصول إلى الانتخابات الليبية المؤجلة، على حد مزاعم خوري.

وفي إحدى تلك اللقاءات…  جدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزام البعثة في دعم أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية ورسم مستقبل ليبيا.

خوري، وخلال لقائها بـ15 ناشطة وناشطاً مدنياً من منظمات المجتمع المدني؛ عبّر الناشطون عن «أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية» بحسب منشورٍ لبعثة الأمم المتحدة عبر منصة فيسبوك

الباعور-خوري
الباعور-خوري

وفي هذا الصددّ.. بحثتْ خوري في بنغازي مع الناشطات في مجال حقوق المرأة، «اللائي عبرن عن وجهات نظرهن بشأن ضرورة تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية لليبيين، وتحقيق التمثيل الهادف للمرأة في العملية السياسية ومنتديات صنع القرار» بحسب المنشور.

الوسوم
10 يونيو، 2024 11:19 ص
0 0

المزيد من الأخبار

المؤسسة-الوطنية-للنفط

المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاجنا تجاوز  1.5 مليون برميل يوميًا

10 يونيو، 2024 10:57 ص
الحكومة-الليبية

حماد يطالب بسرعة إنجاز مشاريع الإعمار في سبها

10 يونيو، 2024 10:54 ص
الدبيبة-شكشك

زيادة معدلات الافصاح والشفافية… محور مباحثات الدبيبة وشكشك

10 يونيو، 2024 10:18 ص
أسعار-النفط

أسعار النفط تفتتح جلسة الأسبوع بانتعاشة طفيفة

10 يونيو، 2024 10:28 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى