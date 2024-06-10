الـ19 من يونيو.. موعد إحاطة خوري أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا

من المقرر أن تُقدم ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا؛ إحاطةً حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والإنسانية في ليبيا أمام مجّلس الأمن الدولي في الـ19 من يونيو الحالي.

ووفقًا لمجلس الأمن الدولي، ستقدم خوري في إحاطتها نصف الشهرية للمجلس، ملخصًا حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا.

ومنذ تولي خوري لمنصبها خلفًا لعبدالله باتيلي، عكفت خوري على عقد العديد من المباحثات مع مختلف الأطراف الليبية، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتقريب الفجوة؛ للوصول إلى الانتخابات الليبية المؤجلة، على حد مزاعم خوري.

وفي إحدى تلك اللقاءات… جدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزام البعثة في دعم أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية ورسم مستقبل ليبيا.

خوري، وخلال لقائها بـ15 ناشطة وناشطاً مدنياً من منظمات المجتمع المدني؛ عبّر الناشطون عن «أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية» بحسب منشورٍ لبعثة الأمم المتحدة عبر منصة فيسبوك

وفي هذا الصددّ.. بحثتْ خوري في بنغازي مع الناشطات في مجال حقوق المرأة، «اللائي عبرن عن وجهات نظرهن بشأن ضرورة تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية لليبيين، وتحقيق التمثيل الهادف للمرأة في العملية السياسية ومنتديات صنع القرار» بحسب المنشور.