خوري تجتمع مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا لبحث الشمولية السياسية

في سياق تعزيز الشمولية السياسية، عقدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اجتماعًا مهمًا في مقر البعثة بطرابلس مع أعضاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. هذا الاجتماع يعكس التزام الأمم المتحدة بالاستماع إلى جميع الأصوات والاهتمامات داخل المجتمع الليبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأقليات.

وعلى منصة “X”، أكدت خوري أنها استمعت بإنصات إلى انشغالات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بشأن التمثيل العادل والمشاركة الهادفة في العملية السياسية. مشيرة إلى أن ضمان تمثيل جميع المكونات الاجتماعية والثقافية في دوائر صنع القرار هو أمر جوهري لتحقيق توازن واستقرار مستدام في ليبيا. كما تطرقت النقاشات إلى الوضع في معبر رأس أجدير الحدودي، مشددين على ضرورة حل النزاعات بطرق سلمية.

وجددت خوري التأكيد على عزم بعثة الأمم المتحدة على مساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة لإنهاء الجمود السياسي. هذا الالتزام يأتي في إطار رؤية الأمم المتحدة لليبيا كدولة مستقرة ومزدهرة، تتمتع بحكم ديمقراطي شامل يستجيب لتطلعات جميع مواطنيها.

تشمل جهود بعثة الأمم المتحدة دعم الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم المشورة الفنية في مجالات مثل إصلاح النظام الانتخابي وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك، تواصل البعثة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم والمساهمة في بناء مستقبل البلاد.

تحديات وفرص

ولا شك أن تنظيم الانتخابات في بيئة مضطربة كبيئة ليبيا يواجه العديد من التحديات. من أبرز هذه التحديات، الوضع الأمني المتقلب، والتدخلات الخارجية، والانقسامات الداخلية. ومع ذلك، فإن هذه الانتخابات تمثل أيضًا فرصة كبيرة للبلاد. هي فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعزيز مبدأ المحاسبة والشفافية، وتأكيد سيادة القانون.

إن نجاح الانتخابات البلدية سيكون مؤشرًا على قدرة الليبيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم، والتغلب على التحديات من خلال الحوار والتعاون. كما أن مشاركة واسعة وفعالة في هذه الانتخابات ستبعث برسالة قوية إلى العالم بأن ليبيا قادرة على المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.

وترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببدء عملية تسجيل الناخبين اليوم، معتبرة إياها خطوة حيوية نحو استقرار البلاد وتنميتها. إن دعوة البعثة لجميع الليبيين، ولا سيما النساء والشباب، إلى التسجيل والمشاركة في الانتخابات هي دعوة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لليبيا. في الوقت نفسه، يعكس اجتماع السيدة ستيفاني خوري مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا التزام الأمم المتحدة بالاستماع إلى جميع الأصوات والعمل من أجل تحقيق شمولية سياسية وعدالة اجتماعية. ومع استمرار الدعم الدولي والمحلي، يمكن لليبيا أن تخطو خطوات حقيقية نحو السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.