خلال 40 عاماً تلوث الهواء يسبب بوفاة مبكرة لـ 135 شخص

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يشكّل تلوث الهواء الناجم عن انبعاثات النشاط البشري أو مصادر أخرى مثل حرائق الغابات، عاملاً ترتبط به نحو 135 مليون وفاة مبكرة في كل أنحاء العالم بين عامَي 1980 و2020، وفقاً لأبحاث درست العلاقة بين تلوث الهواء والوفاة المبكرة.

خطر تلوث الهواء على سكان الكوكب

أوضحت جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة أن الظواهر الجوية على (إل نينيو) وثنائية قطب المحيط الهندي (وهي ظاهرة مناخية طبيعية أخرى ناتجة عن اختلاف في درجات حرارة سطح البحر بشكل متفاوت) أدتا إلى تفاقم آثار الملوثات من خلال زيادة تركّزها في الهواء.

وتعد مشكلة التلوث الهوائي أحد مشاكل العصر التي تواجه سكان الكوكب، الذي يفقد شيئا فشيئا في تنوعه البيئي والبيولوجي بسبب توسع مجال الصناعة حول العالم على حساب الكوكب، واستهلاك موارده الطبيعية والإضرار بالبيئة المحيطة من بحار ومحيطات ويابسة، وأكدت الدراسة على ارتباط مشكلة الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء بنحو 135 مليون وفاة مبكرة على مستوى العالم» بين عامَي 1980 و2020.

وتسبب جزيئات (بي إم 2.5) الدقيقة البالغ قطرها أقل من (2.5 ميكرون) بأضرار صحية على جسم الإنسان، إذ تعتبر هذه الجسيمات الدقيقة عبر الجهاز التنفسي لتدخل إلى الدورة الدموية، وهذه الجسيمات تكونت بفعل الانبعاثات الصناعية وبسبب دخان الحرائق.

نتائج الدراسة

وتوصّلت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص ماتوا في سن أصغر من متوسط العمر المتوقع بسبب أمراض كان من الممكن علاجها أو الوقاية منها، من بينها السكتات الدماغية وأمراض القلب والرئة والسرطان، إذ ساهمت ظواهر الطقس في زيادة هذه الوفيات بنسبة 14 في المائة،

وتُعد هذه الدراسة من الأكثر شمولاً حتى الآن فيما يتعلق بجودة الهواء والمناخ، إذ استندت إلى بيانات مسجلة على مدى 40 عاماً لتقديم لمحة عامة عن تأثيرات الجسيمات الدقيقة على الصحة.