حماد من مدينة مرزق يعلن انطلاق مشاريع التنمية بها

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وصل أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية والوفد المرافق له إلى مدينة مرزق، للإعلان عن إنطلاق مشاريع التنمية التي عملت عليها الحكومة منذ فترة خلال زيارتها السابقة للمدينة، وتأتي هذه الزيارة بعد نجاح عملية المصالحة الوطنية وتوحيد أهالي المدينة على كلمة واحدة.

ما جاء في كلمة حماد

وبحسب بيان الحكومة المنشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أوضح حماد أنه خلال زيارتهم السابقة للمدينة، تم وضع الأسس والخطوات اللازمة لإتمام عملية المصالحة الوطنية، بين كل المكونات الاجتماعية وذلك وفقا لتوجيهات القائد العام وبرعايته ومتابعته لمباشرة، مؤكداً على أن الحكومة تعمل على تقديم كافة الخدمات لكل الليبيين تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الليبي، وأنها عملت على توفير الغذاء والدواء ودعم أغلب السلع الأساسية وتسهيل الحصول عليها في كافة المدن الليبية، على الرغم من التحديات والصعوبات في ظل نقص الموارد.

وأشار حماد في كلمته إلى أن الحكومة الليبية تعمل وفقاً لخطط استراتيجية لاسيما فيما يتعلق بالتنمية وإعادة الإعمار، “تتبع الحكومة معيارين عند مباشرتها لعملهما وهما المساواة بين الليبيين والمعيار الثاني تخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال تقديم الخدمات اللازمة دون تباطؤ أو تأخير”.

ورافق حماد خلال هذه الزيارة كل من مصباح دومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، والمهندس بالقاسم حفتر مدير عام صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا و د. احميد حومة وزير الدفاع وأبو بكر الزوي وكيل وزارة الحكم المحلي، وكان في استقبال أيان وحكماء المدينة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية.