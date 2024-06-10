حماد يطالب بسرعة إنجاز مشاريع الإعمار في سبها

طالب أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، الشركات المنفذة لمشاريع الإعمار في مدينة سبها وجوارها، بسرعة تنفيذ المشاريع للتخفيف عن المواطنين.

حماد، وخلال زيارته رفقة بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، إلى مدينة سبها، اطلعَ على سير العمل في مشاريع «رصف وتطوير الطرق، وصيانة عمارات الإسكان العام، والمقرات الخدمية والصحية وركيب شبكات الإنارة، وإنشاء الحدائق العامة» بحسب منشور الحكومة الليبية.

وفي ختام الجولة التفقدية، عقد حماد مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار اجتماعًا موسعًا، إذ رحب حماد بمشاركة الشركات المحلية في عملية إعمار ونهضة مدن ومناطق الجنوب، مبديًا استعداد حكومته والصندوق دعم الشركات المحلية والتسجيل ضمن الشركات المعتمدة في الصندوق.

وشارك في الاجتماع.. وزير الدفاع إحميد حومة، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي، مع المكلف بالاشراف ومتابعة مشاريع صندوق التنمية وإعادة الاعمار ليبيا في منطقة سبها ومرزق أحمد النمر، بحسب منشور الحكومة الليبية

بدوره أكدَ سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية، -في وقت سابق- حرص الحكومة على تنمية مناطق الجنوب وإعمارها؛ تنفيذًا لرؤية الحكومة مع صندوق إعادة الإعمار في البناء والتطوير.

الزادمة يؤكد على أهمية توحيد العمل الإداري بين الشرق والجنوب

الزادمة، وخلال لقائه رؤساء دواوين وزارات الداخلية والصحة والخدمة المدنية والصناعة والاستثمار والسياحة؛ شدّد على أهمية عودة الإدارة والمؤسسات الحكومية إلى الجنوب، وتوحيد العمل الإداري شرقًا وجنوبًا، مشيرًا على أن المنطقة الجنوبية تعيش حالةً من الأمن والأمان والاستقرار، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.