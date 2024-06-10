تعرف على أفضل سلالات الأغنام في الوطن العربي

أخبار ليبيا 24

تعتبر الأغنام من أهم مصادر الثروة الحيوانية ومن المصادر الرئيسية التي تساعد على استمرارية حياة الإنسان قديماً ، وتختلف سلالة الأغنام في الوطن العربي وتتنوع، إذ توجد العديد من السلالات، من حيث جودة اللحوم والألبان وقدرتها على التأقلم وسرعة تكاثرها وحجمها ووزنها.

تراتيب أفضل الأغنام العربية

يعد الخروف الرحماني في المركز العاشر بالوطن العربي، وجاءت التسمية لتواجده في قرية الرحمانية إذ تعتبر هذة السلالة نادرة الوجود، ومن أجود الأغنام في دولة مصر، أما في المركز التاسع تأتي الأغنام المتواجدة في دولة السودان وهي أغنام صحراوية كبيرة الحجم، وشكلها مختلف وتندعم فيها القرون وتتميز بتحمّلها الظروف البيئية الصعبة، وتأتي الخراف النجدية في المركز الثامن بدولة السعودية وتتميز بلونها الاسود وبياض رأسها وتنتشر في مملكة العربية السعودية، ومن أبرز مواصفاتها تستطيع تحمل الظروف المناخية الصعبة، فيما تأتي سلطنة عمان في المركز السابع، وتسمى الأغنام المميزة فيها بالرحبية أو الجباليات، وتتواجد في مناطق الحجر الشرقي أو الحجر الغربي وهي من أجود الانواع وتتميز بأنها كثيرة اللحوم وثقيلة الوزن، وغزارة الحليب ومقاومة الأمراض وتكتفي بقليل من الأكل.

وفي الترتيب السادس يأتي البربري التونسي وهي سلسلة جودتها عالية ومن اقدم السلالات في العالم ، والخروف البرقاوي الليبي يأتي خامساً وجاءت التسمية نسبة لإقليم برقة ويتميز بقرونة العريضة ووزنة الثقيل وجودة اللحم، ويتواجد أيضا في مصر بعد أن هاجرت بعض القبائل أثناء الحرب ويعرف في مصر باسم الخروف البرقي.

وفي المركز الرابع يأتي الخروف الجزائري والمعروف باسم أولاد جلال ويعد من اهم السلالات التي تسير لمسافات طويلة وتتأقلم مع قساوة المناطق الجافة وتصنف من ضمن الأغنام الهجنية ايضاً لانتاجها خرفان هجينه مع سلالة أخرى، والخروف السردي يحتل المركز الثالث وهو المفضل لدى المغاربة خلال عيد الاضحى إذ يعتبر من افضل الأغنام وسيد الأكباش محلياً ، وفالمركز الثاني يأتي النعيمي أو العواسي الأردني ويعتبر اكثر سلالة مرغوب’ وسعرها مرتفع ويتم تصديرها لعدة دول لتأقلمها مع كافة الظروف، وبالمركز الأول يأتي العساف الفلسطيني ويعتبر من اجود السلالات بالوطن العربي، والتي ينصح بتربيتها وتنتج اللحوم والألبان عالية الجودة.