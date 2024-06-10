ترحيب أممي ببدء تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية.. خطوة نحو الاستقرار والتنمية

تشهد ليبيا اليوم بداية مرحلة جديدة من مسيرتها السياسية مع إطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في ستين بلدية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حثيثة تبذلها البعثة الأممية لدعم العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد. وقد أعربت البعثة عن ترحيبها الكبير بهذه العملية، داعية جميع الليبيين المؤهلين، ولا سيما النساء والشباب، إلى المشاركة الفعالة من خلال التسجيل وممارسة حقهم في اختيار قيادات بلدياتهم المستقبلية.

وتعتبر هذه الانتخابات البلدية جزءًا لا يتجزأ من جهود إعادة بناء المؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة. فالمجالس البلدية تلعب دورًا حيويًا في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية. ومن هنا، فإن نجاح هذه العملية الانتخابية يعدّ خطوة مهمة نحو استقرار البلاد وإرساء أسس التنمية المستدامة.

تشجيع البعثة الأممية للنساء والشباب على التسجيل والمشاركة في الانتخابات يعكس إدراكها العميق لأهمية دور هذه الفئات في تحقيق التغيير الإيجابي. المرأة الليبية والشباب كانوا دائمًا في طليعة الدعوات للتغيير والإصلاح، ولديهم القدرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه البلاد. المشاركة الواسعة في الانتخابات من شأنها تعزيز الشرعية الديمقراطية للمجالس المنتخبة وزيادة الثقة في العملية السياسية.

وتعتبر الانتخابات فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وإشراك جميع مكونات المجتمع الليبي في بناء مستقبل مشترك. ولتحقيق ذلك، تناشد البعثة الأممية كافة المؤسسات المعنية بتسهيل تنظيم هذه الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها. وتحتاج العملية الانتخابية إلى بيئة آمنة ومستقرة، حيث يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم دون خوف أو ضغط. من هنا تأتي أهمية تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان سير العملية بسلاسة.