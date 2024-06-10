“بن قدارة” يؤكد لـ”شكشك” إلتزام الوطنية للنفط بتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة

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التقى فرحات بن قدارة مدير المؤسسة الوطنية للنفط مع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وتباحثا حول متابعة الديوان لعمل المؤسسة والحرص على تنفيذ كافة الملاحظات المتعلقة بالميزانية الإستثنائية المصروفة للمؤسسة.

التعهد بتضمين ملاحظات ديوان المحاسبة

وأكد بن قدارة على التزام المؤسسة وإداراتها بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة حول الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة، والأخذ بتوصياته، وبحث بن قدارة وشكشك خلال اجتماعهما بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، نتائج متابعة الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من أجل المحافظة على استقرار معدلات إنتاج النفط والغاز، ومباشرة تنفيذ خطة المؤسسة لتطوير الحقول النفطية ورفع كفاءة الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ديوان المحاسبة لم يوافق على مقترح تطوير حقل الحمادة بواسطة ائتلاف شركات (إيني).

وتناول بن قدارة وشكشك ملف زيادة الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2024، والإنتاج المتوقع في النصف الثاني منه، وفقاً لمؤشرات الإنتاج بالمؤسسة، وحظي العرض بمناقشة مستفيضة من الجانبين.

ومن جانبه أكد شكشك على حرص ديوان المحاسبة على موارد البلاد في كافة القطاعات لاسيما قطاع النفط، عصب الاقتصاد الليبي، وأكد على متابعته لملف توريد وتوزيع المحروقات التي لوحظ تناميها بشكل لافت مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل غياب ضوابط مكافحة التهريب.

حضر الاجتماع إلى جانب بن قدارة وشكشك، كل من عبد الباسط جبوع مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة والطاقة بالديوان ، و رضا قرقاب مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، إذ قدّما عدداً من الملاحظات الفنية التي أسفرت عنها نتائج الفحص حول الميزانية الاستثنائية وآليات التصرف.