المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاجنا تجاوز  1.5 مليون برميل يوميًا

حقق معدل إنتاج النفط والغاز والمكثفات في ليبيا انتعاشةً ملحوظة، فبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، سجل إنتاج النفط في مطلع يونيو الحالي 1.250 مليون برميل من النفط يوميًا.

المؤسسة الوطنية للنفط، أوضحت أن معدلات إنتاج المكثفات سجلت 52.841 برميل يوميًا، في حين بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي بتاريخ 9 يونيو، 211.775 مليون برميل مكافئ، ليبلغ إجمالي إنتاج النفط والغاز والمكثفات 1.515 مليون برميل يوميًا وفقَ بيانات المؤسسة.

وفي سياق خطة رفع إنتاج ليبيا النفطي، تمكنتْ شركة أكاكوس للعمليات النفطية وعلى مدار أشهر.. من حفر 10 آبار عمودية وأفقية، بالإضافة إلى صيانة 18 بئراً؛ إذ بلغت القُدرة الإنتاجية لمجموعة الآبار 24,921 برميل يومياً، بحسب منشور المؤسسة الوطنية للنفط.

إلى ذلك… اطلعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على آخر مستحدات الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، التي تتبعُها المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بفرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أكد الأخير أن المؤسسة تسعى لرفع إنتاجية النفط إلى مليوني برميل يوميًا مع حلول نهاية العام 2025، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج.

وأوضحَ بن قدارة أنَ المؤسسة تعمل وبالتنسيق مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج، على حد قوله.