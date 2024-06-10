الدولار يستقر في السوق الرسمية وينخفض في الموازية

استقرَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية عند مستوى 4.85 دينار، بينما انخفضَ سعر صرف اليورو إلى 5.22 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوة 6.17 دينار، وفقَ نشرة العملات الدورية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار صرف العملات العربية أمام العملة المحلية -الدينار- إذ استقر سعر الدينار التونسي عند مستوى 1.55 دينار، و الريال السعودي عند 1.29 دينار، في حين ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.32 من أصل 1.31 في تعاملاتٍ سابقة.

سجل سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية خلال تعاملات صباح الإثنين مستوى 6.87 دينار، منخفضًا بشكلٍ طفيف مقارنة بمستويات أمس التي بلغت 6.89 دينار، لكن يبقى هذا المعدل مرتفعًا مقارنةً بمستويات شهر أغسطس في العام 2023، عندما كان يُتداول الدولار بـ5.15 دينار في السوق الموازية، في حين استقر سعر صرف اليورو في السوق الموازية عند مستويات 7.35 دينار لليورو.

ولم يُسعف فرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%؛ الدينار من الانخفاض، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.