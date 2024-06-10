الدبيبة وبن قدارة يتابعان خطة وصول إنتاج النفط إلى مليوني برميل

اطلعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على آخر مستحدات الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، التي تتبعُها المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بفرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أكد الأخير أن المؤسسة تسعى لرفع إنتاجية النفط إلى مليوني برميل يوميًا مع حلول نهاية العام 2025، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج.

وأوضحَ بن قدارة أنَ المؤسسة تعمل وبالتنسيق مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج، على حد قوله.

بدوره أكدَ الدبيبة على أهمية تنسيق وتوحيد الجهودلزيادة الإنتاج وتطوير إداء الشركات التابعة، والإفصاح عن كافة المشروعات ومختلف البيانات المتعلقة بقطاع النفط، داعيًا إلى ضرورة دعم القطاع الخاص الذي ينشط في قطاع النفط، وإدخاله كمساند مع عدد من الشركات الأجنبية ودعم هذه الشراكات للرفع من كفاءة العناصر والكوادر الليبية، بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.