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الدبيبة وبن قدارة يتابعان خطة وصول إنتاج النفط إلى مليوني برميل

الدبيبة يدعو بن قدارة للتنسيق مع وزارة النفط

10 يونيو، 2024 9:01 ص
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الدبيبة-بن-قدارة
الدبيبة-بن-قدارة

أخبار ليبيا 24 

اطلعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، على آخر مستحدات الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز، التي تتبعُها المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بفرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أكد الأخير أن المؤسسة تسعى لرفع إنتاجية النفط إلى مليوني برميل يوميًا مع حلول نهاية العام 2025، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج.

مؤسسة-النفط-إيرادات
مؤسسة-النفط-إيرادات

بن قدارة للدبيبة: نسعى لعودة الشركات الأجنبية 

وأوضحَ بن قدارة أنَ المؤسسة تعمل وبالتنسيق مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج، على حد قوله.

بن-قدارة-الدبيبة
بن-قدارة-الدبيبة

الدبيبة يدعو لزيادة الافصاح والشفافية

بدوره أكدَ الدبيبة على أهمية تنسيق وتوحيد الجهودلزيادة الإنتاج وتطوير إداء الشركات التابعة، والإفصاح عن كافة المشروعات ومختلف البيانات المتعلقة بقطاع النفط، داعيًا إلى ضرورة دعم القطاع الخاص الذي ينشط في قطاع النفط، وإدخاله كمساند مع عدد من الشركات الأجنبية ودعم هذه الشراكات للرفع من كفاءة العناصر والكوادر الليبية، بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

بن قدارة-النفط
بن قدارة-النفط
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10 يونيو، 2024 9:01 ص
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