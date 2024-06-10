الحويج يوجه بتحديد أسعار اللحوم والبيض لمدة 3 أشهر

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إدارة التجارة الداخلية التابعة لوزارته؛ بإعداد مشروع تحديد أسعار السلع والمنتجات (اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض لمدة 3 أشهر) بحسب وزارة الاقتصاد.

الحويج وخلال متابعته آلية عمل وزارته حول السوق المحلي وتداول السلع وأسعارها، ناقشَ عددًا من الملفات أبرزها منح وتفعيل صفة مأموري الضبط القضائي لأعضاء قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بالوزارة.

ودعا الحويج للتنسيق مه مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك لتنظيم عمليات التوريد للسلع ومراقبة مدى تداولها في الأسواق التجارية.

وطالب الحويج مصرف ليبيا المركزي تنظيم عمليات التوريد ومنح الاعتمادات المستندية وفق احتياجات السوق المحلي، بحسب ما نقلته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي سياقٍ منفصل… اعتبرَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، أنَ قرار رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة بشأن إنشاء هيئة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ سيُسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

الحويج؛ وخلال كلمته ضمن الاحتفال باليوم الوطني لتقنية المعلومات؛ أكد أن هذه الخطوة ستتوجه باليبيا لدخول «الثورة العلمية ومواكبة تكنولوجية المعلومات التي تقود بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفة» على حد تعبيره.

وأضاف الحويج: «التحول الرقمي يتطلب نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة الفئات بما يُسهم في تفعيل الخدمات واستكمال الإجراءات إلكترونياً بالمؤسسات الحكومية والخاصة» بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.