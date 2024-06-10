الحكومة الليبية تُعلن عن وصول آلاف الأغنام لدعم محدودي الدخل

أعلنت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، عن وصول باخرة تجارية إلى ميناء بنغازي البحري محملة بآلاف الأغنام؛ وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى، بحسب الحكومة.

الحكومة الليبية، أوضحت في منشورٍ مقتضب عبر منصة فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن «مبادراتها الداعمة للمواطن إذ وصلت باخرة محملة بالأغنام بمناسبة عيد الأضحى المبارك لدعم المواطنين محدودي الدخل وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة» بحسب المنشور

وأفادت الحكومة الليبية أنَ عملية توزيع الأغنام ستجري «عبر مراكز ومنافذ للتوزيع في عديد المدن والمناطق بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين» بحسب المنشور.

وفي وقتٍ سابق… أعلنت الحكومة الليبية، عن توفيرها أضاحي مستوردة لعيد الأضحى أكدتْ أنها مطابقة للشروط الصحية، وبسعر 950 دينارًا للخروف؛ وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الحكومة الليبية أن الأضاحي ستكون متوفرة في عدد من «مراكز التوزيع والحظائر، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتخفيف العبء عن المواطن في ظل ارتفاع الأسعار مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك» بحسب منشور الحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.

وتتبع الحكومة الليبية برئاسة اسامة حماد منذ فترة طويلة، خطة مفصلة تهدف لضبط أسعار السلع الأساسية وتوفير النواقص في السوق المحلي، سعيًا لمكافحة غلاء الأسعار وجشع التجار.