أسعار النفط تفتتح جلسة الأسبوع بانتعاشة طفيفة

بعد تسجيلها أدنى مستوى أسبوعي، أسعار النفط تفتتح تعاملات الإثنين بارتفاعٍ طفيف، في ظل ترقب أسواق الطاقة التقارير الشهرية الصادرة عن أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا عند تعاملات الإثنين، إذ جرى تداول خام برنت بالقرب من مستويات 80 دولارًا للبرميل مسجلاً 79.82 دولارًا للبرميل بعد فقدانه 2.5‎%‎ من قيمته، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 75.70 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت في جلسة الجمعة إلى أسوأ أداءٍ أسبوعي، متأثرةً بفائض في مخزونات الخام الأمريكية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. وراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي الأثناء.. حققت المخزونات الأمريكية ارتفاعًا قدرهُ 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أكدهُ معهد البترول الأميركي.

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… قرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان تحالف منظمة أوبك+