وفد ليبي يشارك في اجتماعات لتنمية السياحة بالجامعة العربية

أخبار ليبيا 24

شارك وفد من وزارة السياحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، في أعمال اجتماع لجنة السياحة العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز قرارات الذكاء الاقتصادي والسياحة الذكية، والنهوض بقطاع السياحة العربية.

حول الاجتماع ومحاوره

يترأس وفد السياحة الليبي فتحي محمد الدواس، وعضوية طارق سعد مفتاح، مصطفى الوزاري، وليد الصادق، ملاك فوزي بن خضر، وبحسب تصريحات صحفية لـ “الدواس” قال فيه إنه سيعقد عدد من الاجتماعات على هامش الاجتماع الرئيسي وذلك بهدف التعاون السياحي وإبراز المشاركة الليبية، وسترفع التوصيات التي تصدر عن اللجنة الفنية للسياحة العربية إلى المكتب التنفيذي، ومن ثم إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة، للنظر في إقرارها والعمل بموجبها”.

وتعمل لجنة السياحة العربية على مناقشة عدد من القضايا التي تشغل قطاع السياحة العربية، ومنها مواضيع تتعلق بـ الإحصاءات السياحية بالدول العربية، سُبل تعزيز قرارات الذكاء الاقتصادي والسياحة الذكية، دليل السياحة الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، التجارب والمبادرات الإيجابية وتعميمها.

حول مؤتمر وزارات السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي

وفي سياق آخر منفصل، في مطلع الشهر الجاري شارك نصرالدين ميلاد الفزاني وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة منتهية الولاية في فعاليات مؤتمر وزارات السياحة بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته 12 والمقامة في أوزبكستان.

تدارس المؤتمر في لقاءات عديدة واجتماعات متنوعة المواضيع، التحديات التي تواجه السياحة العالمية، وعلى الأخص في الدول الإسلامية، إلى جانب مناقشة الوصول إلى أنجع السبل لتنفيذ برامج وقرارات المنظمة في مجال السياحة وإبراز الإمكانات السياحية المتوفرة لدى دول العالم الإسلامي.