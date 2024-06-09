مركز الأرصاد الجوية: منخفض صحراوي يؤثر على مناطق غربي البلاد

تتأثر مناطق الشمال الغربي بامتداد منخفض صحراوي مصحوب بكتلة هوائية ساخنة؛ مما يُسهم في رفع درجات الحرارة عن معدلاتها الشهرية، بحسب مركز الأرصاد الجوّية

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية والرياح متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح مابين(31–36)مْ على الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت، و مابين(38–43)مْ على باقي المناطق.

ستكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على أقصى الساحل الشرقي تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، أما درجات الحرارة

فمن المتوقع أن تتراوح (27-33)مْ على أغلب المناطق على أن تبدأ في الارتفاع التدريجي من يوم الإثنين.

ستكون حالة السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على غدامس ومناطق الجفرة معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على غدامس، ودرجات الحرارة ستتراوح على أغلب المناطق مابين (39–44)مْ, وفقَ نشرة مركز الأرصاد الجوية.

توقع المركز أن تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة مابين (36–39)مْ، وفقَ مركز الأرصاد الجوية.