كارنيغي: ليبيا ترزح تحت وطأة التغيرات المُناخية

ترزح ليبيا تحت وطأة الآثار الضارة الناجمة عن التغيّر المناخي، فبحسب مركز «كارنيغي للسلام الدولي» جاءت ليبيا في المرتبة الـ126 من بين 182 دولة، من البلدان الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية.

ووفقًا لمركز «كارنيغي للسلام الدولي» فإن ليبيا تعاني من مشاكل واضحة في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ونسب هطول الأمطار وموجات الجفاف ناهيك عن العواصف والكثبان الرملية والترابية، إذ ساهمت التغيرات والتحديات المُناخية في زيادة مخاطر توافر المياه، إذ يُسحب 80% من إمدادات المياه الصالحة للشرب في من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد «النهر الصناعي».

وحمّل مركز «كارنيغي للسلام الدولي» الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة في ليبيا المسؤولية وراء فشل مساعي التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، وفقَ كارنيغي.

وأشار مركز «كارنيغي للسلام الدولي» إلى أنَ الصراعات والانقسامات عمّقت من هشاشة ليبيا أمام تداعيات تغير المناخ، وعرقلت أي استجابة ممكنة للتخفيف من حدة آثاره.

من جهته دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مشيرًا إلى بدء عصر الغليان العالمي، معتبرًا أنّ موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي مرعبة مؤكدًا أن عصر الاحتباس الحراري انتهى وحل عصر الغليان العالمي.