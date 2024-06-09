قراء أخبار ليبيا 24 يحملون المسؤولين فساد قطاع الكهرباء ويطالبون بحلول فورية

في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في ليبيا خلال فصل الصيف والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، يتزايد القلق والاستياء بين المواطنين من الشركة العامة لـ الكهرباء. في هذا السياق، أجرت “أخبار ليبيا 24” استطلاعًا للرأي طرحت فيه سؤالًا حيويًا ومباشرًا على الليبيين: “الحرارة تشتد في ليبيا والانقطاعات مستمرة.. أين تذهب مليارات الكهرباء؟”. هذا المقال يستعرض نتائج هذا الاستطلاع ويتناول الأسباب المحتملة خلف هذه الأزمة المستمرة.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية المشاركين يعتقدون أن هناك سوء إدارة وفسادًا ماليًا يعرقلان جهود تحسين شبكة الكهرباء في البلاد. يعبر المواطنون عن إحباطهم الشديد من الانقطاعات المستمرة التي تزيد من معاناتهم اليومية، خاصة مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة التي تجاوزت في بعض المناطق 40 درجة مئوية.

مشاكل البنية التحتية واستمرار الأزمة

تشير تقارير عدة إلى أن شبكة الكهرباء في ليبيا تعاني من تدهور كبير في البنية التحتية نتيجة للصراعات المستمرة والافتقار إلى الاستثمار الجاد في صيانة وتحديث المنشآت الكهربائية. يعود جزء من هذه المشكلة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، مما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع طويلة الأمد لتطوير الشبكة الكهربائية.

فساد مالي وإداري

أحد أكثر الأمور التي عبر عنها المواطنون في الاستطلاع هو الشكوك حول الفساد المالي والإداري. يعتقد الكثيرون أن الأموال المخصصة لتحسين شبكة الكهرباء لا تُستخدم بشكل فعّال وأن جزءًا كبيرًا منها يذهب إلى جيوب المسؤولين الفاسدين. هذه الشكوك ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لتراكمات سنوات من الفساد وسوء الإدارة في مختلف القطاعات الحكومية في ليبيا.

خطط الإصلاح والتحديات

على الرغم من المشاكل الكبيرة التي تواجهها الشبكة الكهربائية في ليبيا، هناك بعض الجهود المبذولة لإصلاح الوضع. أعلنت الحكومة عن خطط لتحديث البنية التحتية وإقامة محطات توليد جديدة بالتعاون مع شركات دولية. إلا أن تنفيذ هذه الخطط يواجه تحديات كبيرة، منها نقص التمويل اللازم والأوضاع الأمنية غير المستقرة.

التدخلات الدولية ودور الشركات الأجنبية

شهدت ليبيا في الفترة الأخيرة زيادة في التدخلات الدولية بهدف تقديم الدعم الفني والمالي لتحسين قطاع الكهرباء. تعاقدت الحكومة الليبية مع شركات دولية لإقامة مشاريع جديدة وتحديث الشبكة. ورغم ذلك، فإن هناك قلقًا من أن هذه التدخلات لن تكون كافية إذا لم يتم معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في الفساد وسوء الإدارة.

الحلول المقترحة من المواطنين

في الاستطلاع، اقترح المواطنون عدة حلول قد تسهم في تحسين الوضع الكهربائي في ليبيا. من بين هذه الحلول:

1. مكافحة الفساد: تشديد الرقابة على الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء وضمان استخدامها في المشاريع المخصصة لها.

2. تحديث البنية التحتية: الاستثمار في مشاريع تحديث البنية التحتية الكهربائية وإقامة محطات توليد جديدة.

3. تعزيز التعاون الدولي: الاستفادة من الخبرات الدولية وتوقيع شراكات مع شركات عالمية متخصصة في قطاع الكهرباء.

4. تحسين الإدارة: تعزيز كفاءة الإدارة في قطاع الكهرباء وتعيين كوادر مؤهلة وقادرة على إدارة المشاريع بكفاءة وشفافية.

ويظل سؤال “أين تذهب مليارات الكهرباء؟” مطروحًا بقوة في الشارع الليبي. المواطنون ينتظرون حلولًا عملية وفورية تخرجهم من دوامة الانقطاعات المستمرة والحرارة الشديدة التي تؤثر على حياتهم اليومية بشكل كبير. إن الحلول المقترحة، إذا تم تنفيذها بجدية وشفافية، قد تكون الخطوة الأولى نحو تحسين قطاع الكهرباء في ليبيا، ولكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا جادًا بين كافة الأطراف المعنية.