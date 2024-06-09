قاع المحيط خزان للنفايات البلاستيكية.. خطر يهدد الحياة البحرية

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توصلت دراسة هي الأولى من نوعها، إلى أن قاع المحيط أصبح خزاناً للمخلفات البلاستيكية، مما يهدد النظم البيئية البحرية بشكل كبير.

وأشار الباحثون في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة تورنتو في كندا إلى وجود ما يصل إلى 11 مليون طن متري من التلوث البلاستيكي في قاع المحيط، وفق نتائج الدراسة.

دراسة تبحث خطر النفايات على الحياة البحرية في المحيطات

وأوضحت الدراسة الكارثة البيئية التي يقوم بها البشر دون وعي منهم، أن في كل دقيقة تمر، يصل إلى البحار ما يقدر بشاحنة ممتلئة من النفايات البلاستيكية، . ومع توقع تضاعف استخدام البلاستيك بحلول عام 2040، فإن فهم كيفية انتقاله أمر بالغ الأهمية لحماية النظم البيئية البحرية والحياة البرية، وفق الباحثين.

ويهدد تلوث المحيطات الحياة البحرية بشكل يدعو إلى اتخاذ سياسات عالمية لمواجهة الخطر الذي يحدق بالكوكب، والذي يؤدي إلى تفاقم الاختناق، والتسمم، والجوع، بالإضافة إلى تأثيراته على التكاثر، والنظم البيئية.

حول نتائج الدراسة

للوصول إلى النتائج، استخدم الفريق البحثي البيانات العلمية لبناء نموذجين تنبؤيين، لتقدير كمية البلاستيك في قاع المحيط، وكشفت التقديرات أن مايقارب من 3 إلى 11 مليون طن متري من التلوث البلاستيكي في قاع المحيط، والتلوث به يمكن أن يصل إلى 100 مرة أكثر من كمية البلاستيك العائمة على سطح المحيط، بناءً على التقديرات الأخيرة.

الت الباحثة الرئيسية للدراسة في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية الدكتورة دينيس هارديستي إن نتائج دراستهم تعد التقدير الأول لكمية النفايات البلاستيكية التي ينتهي بها الأمر في قاع المحيط، حيث تتراكم قبل أن تنقسم إلى قطع أصغر، وتختلط في رواسب المحيط.

وتساعد هذه الدراسات على سد فجوة معرفية طويلة الأمد حول حجم البلاستيك ومدى تأثيره في البيئة البحرية، ما يساعد على توجيه جهود المعالجة البيئية، وبالتالي تقليل المخاطر التي قد يشكلها التلوث البلاستيكي على الحياة البحرية.