غانيون: الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

اعتبرتْ جورجيت غانيون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، أنَ الانتخابات الليبية هي الطريق الوحيدة للوصول إلى حكومة ديمقراطية.

غانيون، وخلال كلمتها ضمن مؤتمر صحفي لإعلان المفوضية العُليا للانتخابات عن فتح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية، جددت دعم البعثة الأممية في ليبيا معتبرةً أن عملية الدعم هي مهمة سياسية للبعثة الأممية، على حد تعبيرها.

وأعربت غانيون عن آمالها في أن تعزز وصناعة القرار بين الليبيين، حتى يتمكنوا من انتخاب من يمثلهم وفق عملية منظمة وشفافة، مشددة على أن الانتخاب عملية مهمة وأساسية للحوكمة الديمقراطية وهي المخرج الوحيد من الأزمة، وفقَ قولها.

وفي وقتٍ سابق… جدّدتْ نائبة المبعوث الخاص للأمين العام، منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشئون الإنسانية، جورجيت غانيون؛ دعم البعثة للمجلس الرئاسي، في مسار المصالحة، وتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها مع عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، إذ اطلعتْ غانيون اللافي على حوصلة مباحثاتها في مدينة غدامس، وعدد من مدن الشرق الليبي.

من جانبه أشاد اللافي، بالجهود المبذولة من قبل البعثة في مجال المصالحة، وتعزيز الحريات، وحقوق الإنسان، بحسب مانقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي سياقٍ منفصل… ناقشَ بدر الدين التوني، وزير الحكم المحلي، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية؛ مسألة النزوح الداخلي وخُطط معالجة هذه المشكلة.

التومي وغانيون ناقشَا في طرابلس؛ آخر تطورات عمليات التعافي وإعادة إعمار مرزق، وآليات تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين.