عقيل لـ “أخبار ليبيا 24”: ليبيا بلد محتل عسكرياً ولا توجد بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات

في حوار مع الخبير والمحلل السياسي عز الدين عقيل، نغوص في أعماق المشهد الليبي المعقد والمتشابك. يكشف عقيل النقاب عن العوائق الرئيسية التي تقف في طريق إجراء الانتخابات في بلدٍ يمزقه التدخلات الأجنبية.

يطرح تساؤلات جريئة حول إمكانية تنظيم انتخابات في ظل هذه الظروف، ويقدم رؤية واقعية حادة حول تأثير هذه الديناميكيات على الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

كما يتناول عقيل الدور الذي تلعبه المؤسسات المحلية كمجلس الدولة ومجلس النواب، وتأثير التدخلات الدولية على مسار البلاد نحو السلام والوحدة. في هذا الحوار، يبرز صوت العقل والتحليل العميق، مقدماً رؤية شاملة للحاضر الغامض والمستقبل المجهول لليبيا.

1. برأيك ما هي العقبات الرئيسية التي تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا؟

عقيل: ليبيا باتت بلداً محتلاً عسكرياً، والدول المحتلة لا تُجرى فيها انتخابات. ما تعانيه ليبيا هو احتلال ثنائي متناقض، ولن تكون الانتخابات في صالح أي منهما. كما أن البلاد تتحضر لحرب وليس لانتخابات، سواء في صورة مواجهة مباشرة بين الاحتلالين الرئيسيين، أو لحرب وكالة يدير كل طرف منها أحد طرفيها، أو لتدمير البلاد وإيقاف الحياة فيها بالحكم عليها بحالة لا حرب لا سلام، بتمترس كلا منهما بطرف من طرفي البلاد اللذين يشكلان مركزي الوجود الأجنبي الرئيسيين فيها.

2. كيف ترى تأثير تأجيل الانتخابات على المشهد السياسي والأمني في ليبيا؟

عقيل: ليس هناك شيء اسمه تأجيل انتخابات، لأنه لا توجد بيئة مناسبة لها أصلاً، أو لنقل لا توجد جهود مخلصة ومؤسسية لإقامتها لنقول بأنها جهود اعتلاها التأجيل.

3. ما هي الضمانات المطلوبة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة؟

عقيل: الانتخابات حالة تعبير عن رغبة مجتمع مستقر بتنظيم السلطة ببلاده سلمياً تجنباً لانفجار الصراع العنيف على الحكم. الدولة الليبية ليس فيها شيء من هذا؛ فهي ترزح تحت احتلالين رسميين ومرتزقة متعددة الأشكال وحكومتين متوازيتين تتنازعان الحكم، وغياب تام لجيش وأمن وطنيين رسميين، مقابل تقسيم البلاد إلى سلسلة من دويلات مليشياوية يحكم كل منها أمير حرب. بالإضافة إلى تدخلات أجنبية إقليمية ودولية بشعة تركز على الشر والإفساد، وفساد حكومي بإهدار الأموال العامة، وهجرة غير شرعية تقدر بعشرات الملايين تفسد الأخضر واليابس وتعرض البلاد لأشد التهديدات والأخطار.

كل من يعتقد بقيام انتخابات في هذه الأجواء إما أنه يهرطق، أو أنه مواطن صيني أو هندي عادي يعيش في أعماق الريف الصيني أو الهندي ويتحدث من هناك عن انتخابات ليبية، أو أنه شخص يمارس نية مبيتة بالضحك على من يتحدث له عن إمكانية قيام انتخابات ليبية. ليبيا بحاجة لاستعادة سيادتها أولاً، وهذا وراءه جهاد وكفاح واستحقاقات بحجم جبال، يمكن أن يكون بينها كفاح مسلح لطرد الغزاة المسلحين الأجانب، وفي ذيل كل هذا يمكن الحديث عن الانتخابات.

4. كيف تؤثر الخلافات حول القوانين الانتخابية على العملية الانتخابية في ليبيا؟

عقيل: ليس هناك خلاف على الانتخابات بين الليبيين أبداً أبداً. المحتلون الأجانب يصورون وجود هذا الخلاف بين الليبيين لأنهم أجبن من الاعتراف بأنهم من يمنعونها؛ لأنهم ما يزالون يخفون احتلالهم السياسي والعسكري للبلاد عن الليبيين خوفاً من إعلان الجهاد عليهم. لهذا، لابد أن يصوروا الليبيين باعتبارهم أعداء أنفسهم. الانتخابات الليبية ممنوعة بقرارات أجنبية، لأنها ليست في مصلحة الأطراف المحتلة لليبيا.

5. ما هو دور البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في معالجة أزمة القوانين؟

عقيل: البرلمان ومجلس الدولة بيدقان تتلاعب بهما مخالب قوى الاحتلال العسكري ووكلائهم الإقليميين. هما لا حول لهما ولا قوة، ولا يتحملان أي مسؤولية بخراب البلاد، بل ولقد قاما مراراً بما عليهما، ولكن لطالما كان المحتل الأجنبي بالمرصاد لإفساد كل جهودهما.

6. كيف تؤثر التدخلات الدولية على الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا؟

عقيل: ليبيا ترزح تحت احتلال أجنبي مسلح متناقض القوى، وليس لتدخلات دولية كالتي تحدث في دولة من الدول المستقرة. ليس هناك دولة لا تجد فيها تدخلاً من دولة أخرى أو من الصندوق أو البنك الدوليين، ولكن ليبيا ترزح تحت احتلال عسكري كامل وليس لتدخلات دولية بالمفهوم الذي يجري في إيران أو تايوان أو القبرصين.

7. كيف يمكن تجاوز الخلافات بين الفصائل السياسية لتحقيق وحدة وطنية؟

عقيل: ليس هناك أي خلاف بين الفصائل السياسية في ليبيا، بل لا توجد فصائل سياسية في ليبيا أصلاً. في ليبيا هناك احتلال عسكري أجنبي كامل، يستخدم من ضمن ما يستخدم باحتلاله للبلاد قوتين مسلحتين أساسيتين، واحدة في الشرق موحدة، وواحدة في الغرب عنقودية التركيب. تتحكم كل من القوتين العسكريتين المحليتين بالقوتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد، وكل منهما تحت سطوة قوة من القوتين المسلحتين المحليتين بمكان وجودها. تُدار القوتان المسلحتان بدورهما بقوة أجنبية تستخدمهما لإدارة التوحش وصنع الفوضى والفشل في البلاد.