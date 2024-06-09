حماد رفقة وفد إعادة الإعمار في سبها لإطلاق مشاريع جديدة

أخبار ليبيا 24

بعد إطلاق حزمة من مشاريع التنمية في سبها و التي تقودها الحكومة الليبية في كامل المناطق، وصل أسامة حماد رئيس الحكومة والوفد المرافق له إلى سبها لمتابعة المشاريع ولإعلان انطلاق أعمال الشركات المكلفة بالإعمار في المدينة.

إطلاق مشاريع جديدة ومتابعة القائمة منها

وبحسب بيان الحكومة يرافق حمّاد في هذه الزيارة كل من مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووزير الدفاع إحميد حومة، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي.

وأضاف البيان أن الوفد زار عدد من المشاريع القائمة حالياً في المدينة، واطلعوا على سير العمل بها رفقة العاملين عليها والمشرفين الذين قدموا شرحاً وافياً عن مراحل المشاريع، وتشمل هذه الزيارة متابعة أوضاع القطاعات الصحية والأمنية والتعليمية والخدمية، ومن ضمنها مركز سبها الطبي، الذي تجري فيه أعمال الصيانة الشاملة.

تطوير القطاعات الخدمية بالجنوب الليبي

وتعمل كافة أجهزة الحكومة ووزاراتها على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سبها ومدن الجنوب عامة، وخلال شهر مايو الماضي، زار عبدالله أرحومة الشارف وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، مقر اللجنة الفرعية للشركات المتعثرة والمنسحبة بالمنطقة الجنوبية والواقعة بمدينة سبها، وذلك من أجل تنمية الخدمات التي تقدمها الوزارة في المنطقة الجنوبية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ومن أجل إعادة عمل الشركات المتعثرة والمنسحبة تمت الموافقة على صرف مرتبات 6 أشهر لكافة العاملين، و قام الوزير بزيارة ميدانية لهذه الشركات للإطلاع على التحديات التي تواجه سير العمل والاستجابة لمطالبهم.