تنديد عربي ودولي لهجوم إسرائيل على مخيم النصيرات

أخبار ليبيا 24

تستمر إسرائيل في خرق القوانين الدولية بارتكابها لأبشع الجرائم في حربها على غزة آخرها الهجوم على مخيم النصيرات بالقطاع، وسط تنديد عربي ودولي على إثر هذا القصف.

وطالبت الدولة الفلسطينية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات مجزرة مخيم النصيرات، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوعز لمندوب حكومته لدى الأمم المتحدة لطلب عقد هذه الجلسة، مشيرة أن عباس يجري اتصالات مكثفة مع رؤساء الدولة العربية والدولية الصديقة، لعقد الجلسة و للوقوف على الدور المنوط بالمجلس لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية فإن عباس طالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإيقاف الحرب الوحشية الدائرة بغزة، وإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

دول عربية ودولية تدين الهجوم

ودانت عدد من الدول العربية الهجوم الأخير لإسرائيل على مخيم النصيرات، من ضمنها الأردن التي عبرت عبر وزارة خارجيتها عن استيائها من استمرار إسرائيل في استهدافها الممنهج للمدنيين الفلسطينيين واستمرار جرائم الحرب في القطاع، وأكدت أن الهجوم يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وتجاهل إسرائيل المتعمد للإرادة الدولية المطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

فيما صرحت الخارجية المصرية أن هجوم إسرائيل ينتهك في كافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وطالبتها بوقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له أمس السبت، أن دعم الإدارة الأميركية لكيان الاحتلال وصمتها عن جرائمه وعدم ردعها له، هى مشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي بروكسل أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، قائلاً إن التقارير الواردة حول مجزرة أخرى بحق المدنيين مروعة، وطالب بالوقف الفوري لما وصفه بحمام الدم في غزة.

وأدى القصف الجوي العنيف على مخيف النصيرات إلى وقوع 210 ضحية وإصابة أكثر من 400 شخص من بينهم أطفال ونساء.