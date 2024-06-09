تكالة يصل قطر ويلتقي مع مجلس الشورى القطري

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في زيارة رسمية لتوطيد العلاقات مع قطر، وصل محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى إلى الدوحة، في إطار تعزيز التعاون من مجلس الشورى القطري.

توطيد العلاقات الليبية القطرية

ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فإن تكالة ترأس وفدًا في زيارة إلى مجلس الشورى القطري، حيث التقى رئيس المجلس الدكتور حسن بن عبدالله الغانم ونائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الصداقة القطرية – الليبية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

ولم يوضح البيان الذي جاء مقتضباً المواضيع التي تناقش فيها المجلسين، في الوقت الذي صرح فيه وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية بتركيا، التزام الدوحة بدعم “الحل السياسي والسلمي الذي يحفظ السيادة الليبية”.

الدبيبة يعترض على نتائج اجتماع المجلسين بمصراتة

وفي سياق آخر منفصل، اعترض عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية على نتائج الاجتماع التشاوري الذي عُقد في مصراتة والذي جمع كل من مجلس النواب ومجلس لأعلى والذي يهدف إلى الاتفاق على الدفع بالعملية السياسية التي أصابها الجمود منذ فترة طويلة، ولكن الدبيبة لم ترضيه نتائج الاجتماع وقال إنه “سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين. وكنت أنتظر توافقًا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقًا لإرادة الشعب، وأكد على أن المجتمعون همهم الشاغل “كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات، من خلال اختراع مرحلة انتقالية جديدة”.

هذا الامتعاض من توافق المجلسين يبين مدى ارتباك الدبيبة من إقصائه من المشهد السياسي الذي يعمل على بقائه على حاله وتعطيل الوصول إلى الانتخابات.

واتفق المجتمعون في مدينة مصراتة على ثلاثة بنود بشأن مسار العملية السياسية، تتضمن إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها وهي مخرجات لجنة «6+6»، والتحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة وإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ضم لقاء مصراتة مجموعة من “قيادات الحركات الوطنية والأحزاب السياسية ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة بين المجلسين”، بحسب البيان النهائي الصادر عن الاجتماع.