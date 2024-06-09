انطلاق تفويج حجاج الجنوب من مطار سبها الدولي بنجاح

اكتملت صباح اليوم أعمال تفويج حجاج المنطقة الجنوبية عبر مطار سبها الدولي على متن طائرات شركة الخطوط الإفريقية. شاركت عدة مؤسسات في أعمال التفويج، منها مفوضية كشافة سبها ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر. كما أنشأ مركز الدعم وطب الطوارئ مستشفى ميدانياً لمتابعة الحالات التي تحتاج إلى اهتمام طبي.

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وقال أحد منسقي شؤون الحج، إبراهيم الصيد، لـ “أخبار ليبيا 24″، إن أعمال التفويج بدأت منذ يومين، بعد أن تم استقبال حقائب وأمتعة الحجاج قبل يوم التفويج بـ48 ساعة. كما وصل فريق طبي من الجنوب إلى مطار جدة قبل أيام، ليكون في استقبال حجيج المنطقة الجنوبية، وخاصة الحالات التي تحتاج إلى متابعة واهتمام طبي، ترافقه قافلة من الأدوات والمعدات والأدوية والفرق المتطوعة.

وأكد الصيد أنهم واجهوا بعض الحالات من حجيج القرى والمناطق البعيدة التي لم يتلقوا التطعيمات الواجبة، وقد تم التعامل معهم وإعطاؤهم تلك التطعيمات وتوعيتهم بضرورتها والإجراءات الواجب اتخاذها في حال تعرض أحدهم لوعكة صحية.

من جانبها، أكدت مديرية أمن سبها أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل منتظم، وأن حركة الحجيج مؤمنة من مختلف مناطق الجنوب إلى سبها. وأن كل مداخل المطار تعمل بشكل اعتيادي وتستقبل الحجاج وأهاليهم. وأشارت إلى أن دورياتها تنتظم في جميع التقاطعات لتأمين حركة الحجيج والمسيرات الشعبية التي تودع بعضهم حسب العادات الاجتماعية المتعارف عليها في الجنوب.