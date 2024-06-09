المجلس الرئاسي يبحث مع الحداد الأوضاع الأمنية والعسكرية

بحثَ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع نائبيه الأول والثاني موسى الكوني وعبد الله اللافي مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، آخر الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وتابع المنفي مع اللافي والكوني والحداد تطورات الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية بصفة عامة، وأكدّ المنفي على ضرورة استتباب الأمن في كل المناطق ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي

وفي وقتٍ سابق… بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

المنفي ناقشَ مع نائبيه بمقر القائد الأعلى للجيش في طرابلس؛ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة، وفقَ بيان المجلس الرئاسي.

وفي وقتٍ سابق…. ناقشَ موسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي، مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد؛ استعدادت منتسبي حرس الحدود لتأمين الحدود مع دول الجوار؛ لضمان عدم حدوث أي انتهاكات أو اشتباكات.

الكوني تابع مع الحداد ومختلف الوحدات التابعة لرئاسة الأركان؛ الجهود المبذولة من منتسبي حرس الحدود للقيام بمهمهم الموّكلة إليهم، مشدّدًا على أهمية ترسيم الحدود بدقة لمنع حدوث الانتهاكات والاشتباكات، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجّلس الرئاسي