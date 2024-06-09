السايح: إجراء الانتخابات الليبية ليس أمرًا مستحيلاً

أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عن افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.

السايح؛ وخلال كملته ضمن مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أكد على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ آلياتِ تحشيد دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

السايح وخلال لقائه خوري بمقر المفوضية؛ استعرضَا مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، ومستجدات انتخابات المجالس البلدية، وإمكانية تنفيذها، ومدى فرص نجاحها، كما ناقشَا الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية التي سيُعلن عن انطلاقها مطلع الشهر المقبل.