الرياضة الصباحية تجعل العظام أقوى وأطول

أخبار ليبيا 24

ممارسة التمارين الرياضية بعد الاستيقاظ من النوم صباحا تجعل العظام أقوى وأطول، مقارنة بالتمارين الليلية، هذا ما تكشفه دراسة صينية حديثة.

وأجريت الدراسة في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا على فئران تم وضعها على جهاز المشي للتدريب يوميا، لمدة 4 أسابيع.

حول الدراسة ونتائجها

وأظهرت التجربة أن عظام الفخذ لدى الفئران التي مارست الرياضة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، أطول بنحو 3%، وأكثر سمكا بنحو 25% من تلك التي مارست الرياضة في وقت أقرب إلى موعد نومها.

وأثبتت الدراسة أن الحركة الصباحية قد تسرع من نمو العظام، وتساعد في الحفاظ على كتلتها. وعلى الرغم من أن التجربة أجريت على الفئران إلا أنه مقاربتهم العلمية اقترحوا فيها للأشخاص الذين يريدون تحسين فوائد ممارسة الرياضة للعظام، فإن هذه النتائج تشير إلى أن التمارين الصباحية قد تكون أفضل.

ودعا الباحثون إلى التركيز أكثر على نوعية التمارين، وليس وقت ممارستها فحسب، إذ ثبت أن هذا له تأثير أكبر على صحة العظام، فالسباحة على سبيل المثال-لا تجلب القدر نفسه من الفائدة التي يجلبها الجري للعظام.

وتبدأ كتلة العظام في الانخفاض في منتصف العمر، لذا فإن التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية، كما تشير إليه نتائج الدراسة، مثل الجري والقفز ورفع الأثقال، له أهمية في الوقاية من الكسور مع التقدم في العمر.

ومراجعة اخصائي تغذية لوضع جدول نظام غذائي يداعم فرص الحصول على أفضل النتائج عند ممارسة الرياضة، والانتظام على الروتين الصحي لعيش حياة بصحة عالية متفادياً للأمراض المزمنة.