يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع أمام الدينار، الذي سجل مستوياتٍ متدنية في تعاملات صباح الأحد في السوق الموازية.

وجرى تداول الدولار أمام الدينار في السوق الموازية «سوق فينيسيا ببنغازي – سوق المشير بطرابلس» عند مستويات 6.89 دينار، بعد أن انخفضَ إلى مستويات 6.40 دينار في تعاملات سابقة، لكن يبقى هذا المعدل مرتفعًا مقارنةً بمستويات شهر أغسطس في العام 2023، عندما كان يُتداول الدولار بـ5.15 دينار في السوق الموازية، بدوره استقر سعر صرف اليورو مقابل الدينار في السوق الموازية عند مستوى 7.35 دينار.

وفي السوق الرسمية.. ارتفع سعر الدينار أمام نظيره الدولار مسجلاً 4.85 دينار مقابل 4.83 دينار في تعاملات الخميس، بينما انخفضّ سعر صرف اليورو أمام الدينار إلى 5.23 دينار من أصل 5.26 دينار، وانخفضَ الجنيه الإسترليني إلى 6.17 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية.. سجل سعر الدينار التونسي استقرارًا عند مستوى 1.55 دينار، بينما ارتفع الريال السعودي إلى 1.29 دينار، كما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.32 من أصل 1.31 في تعاملاتٍ سابقة.

وفي وقتٍ سابق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، وذلك بعدما أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، بحسب مجلس النواب