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الأسبوع القادم عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى

قراري حماد والدبيبة حول عطلة العيد

9 يونيو، 2024 5:54 م
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أخبار ليبيا 24

بمناسبة حلول عيد الأضحى أصدر كل من أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية قرراً يقضي بمنح عطلة رسمية في كامل البلاد  من 15 إلى 18 يونيو الجاري أي لمدة ثلاثة أيام العيد وإجازة إضافية ليومي الأربعاء والخميس.

وشدد وحماد  والدبيبة في قراريهما رقم (113) و رقم ( 261) الصادر من الأخير لسنة 2024، على ضرورة أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن تلك الأيام.

الحكومة الليبية توفر الأضحية بسعر مدعوم

وفي سبيل خدمة المواطنين وتمكينهم من ممارسة الشعائر الدينية، وسط ارتفاع المعيشة، أعلنت الحكومة الليبية عن توفير أضاحي العيد في الأسواق المحلية في مدينة بنغازي مدعومة من قبل الحكومة ليصل سعر الخروف الواحد إلى (950) دينار، يتم توزيعهن على مراكز بيع الأغنام بواسطة الحرس البلدي وتحت إشرافه وبحسب بيان الحكومة فإنه يطلب من كل مواطن عند إتمام عملية الشراء أن يحضر معه ورقة أو كتيب العائلة، وإثبات رب العائلة.

وأوضح الحرس البلدي أن  التوزيع سيكون في مدرسة منارة بنغازي بمنطقة الصابري، مع توفير خدمات السداد بالكاش أو بدفع صك مصدق باسم (شركة هبة الرحمن لاستيراد المواد الغذائية).

ووصلت أسعار الأضحية لأرقام فلكية على حسب ما إذا كان الخروف وطني أو مستورد، وتتراوح الأسعار مابين 1000 دينار وصولاً إلى 3000 دينار بحسب مواصفات معينة، إلا أنه لا يتطلب في الشاة إلا أن تكون مستوفية للشروط الشرعية بغض النظر عن الأسعار الباهظة التي يتاجر بها التجار مثل كل عام.

 

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9 يونيو، 2024 5:54 م
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