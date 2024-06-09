ائتلاف خارجي لتطوير حقل الحمادة..ومعارضة السلطات المحلية للاتفاق

أخبار ليبيا 24

ليبيا الغنية بمواردها النفطية من غاز وديزل ومشتقات النفط، تجد نفسها في محط الأطماع الخارجية عبر السياسات التي تتخذها سلطات اليوم والتي تعمل على هدر المال العام، وعلى الرغم من معارضة كل من النائب العام وديوان المحاسبة، ومجلس النواب وحتى فريق من الخبراء المحليين بوصفه “يهدر ثروات البلاد” إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط مكملة في تنفيذ اتفاقها لتطوير حقل الحمادة عبر ائتلاف لشركات أجنبية.

الوطنية للنفط تتجاهل الرفض وتكمل في الاتفاق

هذا ما أكدت عليه المؤسسة الوطنية للنفط أن خطتها لزيادة إنتاج النفط تتضمن تطوير حقل الحمادة الذي يحتوي على احتياطي الغاز يقدر ما بين 2.35 و5.34 تريليون قدم مكعب، وعملية تطويره سيمكن من زيادة الإنتاج، ووفقاً لرسالة وجهها فرحات بن قدارة مدير المؤسسة، أوضح فيها أن في حالة عجز التمويل الداخلي عن تطوير الحقل فإنه سيلجأ إلى التعاون مع ائتلاف شركات (إيني) الإيطالية و(توتال) الفرنسية و(أدنوك) الإماراتية. وفتح باب التفاوض من جديد مع الائتلاف مؤكداً أن المجلس الأعلى للطاقة قد أوصى بهذا الحل.

رسالة بن قدارة للنائب العام

وأوضح بن قدارة تفاصيل مشروع التطوير في رسالته للنائب العام، وكيفية تقسيم التمويل والعائدات “تقاسم بين مؤسسة النفط والائتلاف بـ50% للطرفين، وتكون نسبة استرجاع التكاليف 40%، واحتساب نسبة مقاسمة الإنتاج بعد استرجاع التكاليف بمتوسط 30%” مشيراً إلى أن الاحتساب سيجرى عبر تطبيق (RFACTOR) مؤكداً أن قيمة الدخل لن تحدد إلا بعد احتساب مصارف الشريك بشكل دقيق.

وسيسدد الائتلاف 100 مليون دولار كـ”استرجاع مصاريف الاستكشاف” لمصلحة مؤسسة النفط، بالإضافة إلى 50 مليون دولار منحة توقيع، و10 ملايين دولار إسهاما في تنمية المنطقة المحيطة بالحقل.

خطط التطوير بين الماضي والحاضر

ويرجع هذا الاتفاق إلى عام 2004 عندما سعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تطوير الحقل، آنذاك لم تكن المؤسسة قادرة على تمويل التطوير إذ قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات (إيديسون تام غاز)، لتطوير الحقل بالمشاركة. وقدم الائتلاف خطط التطوير، لكن المؤسسة لم تدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

ومنذ عام 2019 عادت المفاوضات حول تطوير الحقل، خاطبت مؤسسة النفط شركات عالمية، لغرض إيضاح الجدوى الاقتصادية، والفرص الاستثمارية بالمشاركة في تطوير الاستكشاف بالحقل، وعملت على دعوة كل من شركة (إيني) و الإيطالية و(ريبسول) الإسبانية و(إكوينور) النرويجية للاستثمار. و اعتذرت الشركتان فيما قبلت (إيني) بتطوير الحقل، وتقديم مقترحات للمؤسسة النفط، نتج عنها تقديمها لمقترح في 8 يونيو عام 2022 وطلبت فيه إضافة كل من شركة (توتال) الفرنسية و(أدنوك) الإماراتية وتشكيل ائتلاف يعمل على تطوير الحقل، وحظيَ الاقتراح على موافقة المؤسسة بالرغم من رفض الحكومة وعدد من المؤسسات الأخرى.