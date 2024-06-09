أخبار دوليةإقتصادالأخبار
أخر الأخبار

بلومبيرغ: أسعار النفط تسجل أسوء أداء أسبوعي

أسعار النفط تهبط بشكل ملحوظ

9 يونيو، 2024 9:24 ص
0 0
أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط إلى أسوء أداءٍ أسبوعي، متأثرةً بفائض في مخزونات الخام الأمريكية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ووفقًا لبلومبيرغ؛ جرى تداول خام برنت عند مستوى 79.62 دولارًا للبرميل، متراجعًا بـ0.31‎%‎ في حين جرى تداول الخام الأمريكي تحت مستوى 76 دولار مسجلاً 75.53 دولارًا للبرميل، متراجعًا بمقدار 1.9% على أساس أسبوعي.

أسعار-النفط
أسعار-النفط

أسعار النفط تتكبد الخسائر

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. وراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

أسعار النفط تتأثر بارتفاع المخزونات الأمريكية

وفي الأثناء.. حققت المخزونات الأمريكية ارتفاعًا قدرهُ 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب  معهد البترول الأميركي.

أوبك ومستقبل الطاقة

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… قرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.

النفط-تحالف-أوبك+
النفط-تحالف-أوبك+

ووفقًا لبيان تحالف أوبك+؛ جرى تمديد مدة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بــ1.65 مليون برميل يوميًا… لكن الإمارات تحصلت على زيادة في حصة الإنتاج بـــ300 ألف برميل يوميًا

وجرى الاتفاق على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية التي تبلغُ 2.2 مليون برميل يوميًا والتي أعلن عنها آواخر العام 2023

الوسوم
9 يونيو، 2024 9:24 ص
0 0

المزيد من الأخبار

قراء أخبار ليبيا 24 يحملون المسؤولين فساد قطاع الكهرباء ويطالبون بحلول فورية

قراء أخبار ليبيا 24 يحملون المسؤولين فساد قطاع الكهرباء ويطالبون بحلول فورية

9 يونيو، 2024 1:07 ص
مصرف ليبيا المركزي يكشف.. إنفاق الحكومة يبلغ 23.5 مليار دينار خلال 5 أشهر

مصرف ليبيا المركزي يكشف.. إنفاق الحكومة يبلغ 23.5 مليار دينار خلال 5 أشهر

9 يونيو، 2024 12:47 ص
ملحمة الفتوحات الإسلامية.. من فجر الإسلام إلى الإمبراطوريات العظيمة

ملحمة الفتوحات الإسلامية.. من فجر الإسلام إلى الإمبراطوريات العظيمة

8 يونيو، 2024 11:36 م
تاريخ ليبيا وحضاراتها القديمة.. ليبيا في العصور الحجرية

تاريخ ليبيا وحضاراتها القديمة.. ليبيا في العصور الحجرية

8 يونيو، 2024 9:23 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى