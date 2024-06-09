بلومبيرغ: أسعار النفط تسجل أسوء أداء أسبوعي

تراجعت أسعار النفط إلى أسوء أداءٍ أسبوعي، متأثرةً بفائض في مخزونات الخام الأمريكية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ووفقًا لبلومبيرغ؛ جرى تداول خام برنت عند مستوى 79.62 دولارًا للبرميل، متراجعًا بـ0.31‎%‎ في حين جرى تداول الخام الأمريكي تحت مستوى 76 دولار مسجلاً 75.53 دولارًا للبرميل، متراجعًا بمقدار 1.9% على أساس أسبوعي.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. وراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي الأثناء.. حققت المخزونات الأمريكية ارتفاعًا قدرهُ 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب معهد البترول الأميركي.

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

إلى ذلك… قرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.

ووفقًا لبيان تحالف أوبك+؛ جرى تمديد مدة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بــ1.65 مليون برميل يوميًا… لكن الإمارات تحصلت على زيادة في حصة الإنتاج بـــ300 ألف برميل يوميًا

وجرى الاتفاق على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية التي تبلغُ 2.2 مليون برميل يوميًا والتي أعلن عنها آواخر العام 2023