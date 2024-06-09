أبوهيسة يدعو لزيادة الشراكات الاقتصادية العربية

دعا أحمد أبوهيسة، وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة منتهية الولاية، إلى زيادة الشراكات الاقتصادية العربية؛ لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق المنطقة.

وأكد أبو هيسة خلال أعمال الدورة الــ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية (إيدسمو) على دعم ليبيا الكامل للمبادرات المقدمة من الأعضاء، والعمل على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية.

وبحسبِ ما أعلنتهُ وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة منتهية الولاية، عُقدت” الفعالية بمدينة الرباط المغربية برئاسة دولة فلسطين، وذلك لإطلاق الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028″ بحسب منشور الوزارة.

كما تهدفُ الفعالية إلى اعتماد الإطار العام لإستراتيجية التكامل الصناعي العربي، والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في المنطقة العربية، وآلياتِ تذليلها، وذلك عبر تبني استراتيجيات مبتكرة ومستدامة، تسعى إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية وتطوير الصناعات الصغرة والمتوسطة، بحسب منشور وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي سياقٍ منفصل… وقع مجلس إدارة شركة الشاحنات والحافلات مع المدير الإقليمي لشركة (إيفيكو) الإيطالية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمقر الشركة بالمجمع الصناعي تاجوراء اتفاقاً لإعادة نشاط الشركة وبدء التوريد والشروع في العمل في أقرب وقت.

شراكة جديدة لتحسين الاقتصاد المحلي

جاء ذلك بعد اجتماع حضره أحمد أبوهيسة، وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة منتهية الولاية، ناقش سبل التعاون وعودة إنتاج (إيفيكو) لسابق عهدها وتجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال فترات سابقة، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على دراسة جدوى شاملة لتحديد الإمكانات والفرص المتاحة لتشغيل المصنع بكامل طاقته؛ ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي. بدوره، شدد أبوهيسة على دعمه الكامل لعودة الشركة الإيطالية للإنتاج وتقديم جميع التسهيلات والضمانات في سبيل ذلك.