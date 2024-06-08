وكالة التنمية الأمريكية تقدم 2 مليون دينار للمشروعات في ليبيا

قدمت وكالة التنمية الأمريكية دعمًا ماليًا للمشروعات الصغرى والمتوسطة في المنطقة الجنوبية، بقيمة 2 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع مدير الوكالة الأمريكية مع محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

الحويج وخلال اجتماعه مع الوكالة في طرابلس، ناقش مستجدات مشروع تسريع الاقتصادي المحلي الرامي لتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وإقامة برامج لتدريب وتطوير أصحاب الافكار الريادية والمشاريع عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، بحسب ما نشرته الوزارة.

بدوره طالب الحويج بضرورة تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عملٍ لليبيين.

وفي هذا الصددّ.. منحت وكالة التنمية الأمريكية ليبيا دعمًا بقيمة 2 مليون دينار لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في الجنوب.

وأوضحَ ممثلو الوكالة أنَ خلاصة الاجتماعات مع مصرف ليبيا المركزي أفضت إلى اختيار مصرف الوحدة والصحاري نظرًا إلى أن المصرفين يقعان في الجنوب ولديهما القدرة والرغبة في تمويل المشاريع الصغرى عن طريق نظام الصيرفة الإسلامية، بحسب منشور الوزارة.

الجدير بالذكر أنَ (مشروع تسريع الاقتصادي) هو مشروع مشترك ممول من وكالة التنمية الأمريكية يسعى إلى دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ليبيا ومساهمة من مصرف ليبيا المركزي عبر تفعيل دور القطاع الخاص.