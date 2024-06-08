ميناء الحريقة يستقبل ثاني ناقلة نفطية في يونيو

استقبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق ناقلة النفط الثانية لشهر يونيو، مما يعزز مكانته كأحد أهم الموانئ النفطية في المنطقة. الناقلة “بينا سئل سبيرت”، التي تحمل علم جزر الباهاماز، وصلت اليوم الجمعة إلى ميناء الحريقة النفطي قادمة من اليونان. هذه الناقلة محملة بمليون برميل من النفط الخام، وهي في طريقها إلى الصين.

ميناء الحريقة من المرافق الحيوية لشركة الخليج العربي للنفط

ويعد ميناء الحريقة من المرافق الحيوية لشركة الخليج العربي للنفط التي تعتمد عليه في تصدير جزء كبير من إنتاجها النفطي. وفقًا لمصدر مسؤول في الميناء، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، فإن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 190 ألف برميل، يتم نقلها عبر أنبوب يبلغ طوله 513 كيلومتر وقطره 34 بوصة، مما يعكس حجم العمليات اللوجستية المعقدة التي تتم في الميناء.

وأضاف المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تُجرى وفقًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة كأحد أهم أولويات الشركة. وأوضح أن شركة الخليج العربي للنفط تتبع بروتوكولات صارمة لضمان سلامة العاملين وتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بعمليات الشحن والنقل البحري.

ويتميز ميناء الحريقة بموقعه الجغرافي الفريد داخل خليج محمي من العوامل الجوية، مما يجعله وجهة مفضلة للناقلات النفطية. هذا الموقع الاستراتيجي يساهم في تسهيل عمليات الشحن والنقل، ويعزز من قدرة الميناء على التعامل مع كميات كبيرة من النفط بشكل مستمر ودون انقطاع.

شركة الخليج العربي للنفط تواصل تصدير النفط رغم التحديات

وتعتبر شركة الخليج العربي للنفط من الشركات الرائدة في مجال صناعة النفط في ليبيا، حيث تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الإنتاج والنقل. الشركة تعمل باستمرار على تحديث معداتها وتبني أحدث التقنيات لضمان استمرارية العمليات بشكل آمن وفعال، حتى في ظل التحديات العالمية مثل جائحة كورونا.

وفي ظل هذه الظروف، يستمر ميناء الحريقة في لعب دور حيوي في الاقتصاد الليبي، كونه أحد المحركات الرئيسية للتصدير وتأمين العائدات المالية للدولة. التزام الشركة بمعايير السلامة والجودة يضمن استدامة عملياتها ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرتها على تلبية الاحتياجات النفطية للأسواق العالمية.

وبالرغم من التحديات التي تواجهها الصناعة النفطية على المستوى العالمي، بما في ذلك التقلبات في أسعار النفط والتحديات البيئية، تظل شركة الخليج العربي للنفط ملتزمة بتعزيز دورها كمزود رئيسي للطاقة. الشركة تسعى لتحقيق توازن بين تلبية الطلب العالمي والمحافظة على البيئة، من خلال اتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع مراحل الإنتاج والنقل.

ميناء الحريقة النفطي في طبرق يظل رمزًا للقدرة الليبية على مواجهة التحديات وتقديم منتجات عالية الجودة للأسواق العالمية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة ليبيا في سوق النفط العالمي.