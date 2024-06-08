موجة حر جديدة في طريقها إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من اليوم على أغلب مناطق ليبيا خاصة على مناطق الشمال الغربي، إذ يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوحها ما بين (27-35) مئوية على المناطق الساحلية وتصل إلى (38) مئوية على الدواخل، بينما تتراوح على مناطق الشمال الشرقي ما بين (26-31) مئوية، ومناطق الجنوب ما بين (36-40) مئوية.

المركز الوطني للأرصاد الجوية قال إن المتوقع تأثر مناطق الشمال الغربي هذا الأسبوع بموجة حر، تصل فيها درجات الحرارة إلى (45) مئوية على بعض مناطق الدواخل.

تفاصيل الطقس في ليبيا

المركز في تفاصيل نشرته اليوم، قال إن السماء في مناطق الشمال الغربي صافية، بينما الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وتكون شرقية غلى جنوبية شرقية يوم الغد خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–35) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (36–38) مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية اليومين المقبلين.

وفي مناطق الجنوب الغربي السماء كذلك صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (37–40) مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا اليومين المقبلين.

أمّا في شمال شرق ليبيا، السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على درنة وأقصى الساحل الشرقي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-31) مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا تدريجيا اليومين المقبلين.

وفي الجنوب الشرقي السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36–39) مئوية، وتسجل أيضا ارتفاعا تدريجيا اليومين المقبلين.