منتدى سانت بطرسبرغ 2024.. تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا وآسيا وإفريقيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي شهد مشاركة واسعة من 139 دولة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا عبر صفقات في مجالات الغاز والنفط والغذاء، مما يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية. يتوقع محمود عطا أن يسهم المنتدى في توسيع الشراكات الاقتصادية، خاصة مع الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.

الخبير الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة الصك لتداول الاوراق المالية المصرية محمود عطا توقعاته حول نتائج منتدى سانت بطرسبرغ 2024 في روسيا

محمود عطا: شهد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي هذا العام مشاركة 139 دولة وأكثر من 17,000 وافد، مع حضور شرقي وآسيوي بارز. يأتي هذا في ظل اتساع رقعة الصراعات الجيوسياسية عالمياً وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي. يسعى المنتدى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها إيجاد مجالات جديدة للنمو الاقتصادي تسهم في حل المشاكل التي تعاني منها الدول، خاصة الأسواق الناشئة. كما يهدف المنتدى إلى توسيع التعاون التجاري والتكنولوجي بين روسيا والدول المشاركة، مما سيساعد بشكل كبير هذه الدول على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

محمود عطا: من المتوقع أن يبرز منتدى سانت بطرسبرغ هذا العام في تعزيز التعاون بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والمشهد الاقتصادي العالمي الصعب. ستشمل غالبية الاتفاقات الاقتصادية التي ستُبرم خلال المنتدى صفقات خاصة بتصدير الغاز الروسي، لكن من الصعب توقع حجم الأموال التي ستتضمنها هذه الاتفاقات. مع ذلك، فإن توسيع الاتفاقات الاقتصادية مع دول آسيا، وعلى رأسها الصين، ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا وهذه الدول. ستكون هذه النسخة من منتدى سانت بطرسبرغ إيجابية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والمشهد الاقتصادي العالمي الصعب. يتمتع الاقتصاد الروسي بالقوة والتنوع، مما يمكنه من إبرام العديد من الاتفاقات الاقتصادية القوية في قطاعات النفط والغاز والغذاء، وكذلك مشروعات التنمية المستدامة التي تحتاجها بشدة الدول الإفريقية.