لا للفتنة.. رسالة فيصل البدري قائد المنتخب الوطني لجماهير كرة القدم في ليبيا.. والهلال والأخضر

أخبار ليبيا 24

وجّه فيصل البدري قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، دعوة إلى جماهير الأندية الليبية عامة وجماهير ناديي الهلال والأخضر بصفة خاصة، لنبذ الخلافات والكراهية والتمسك بالترابط الاجتماعي.

رسالة فيصل البدري

وفي رسالة على حسابه الخاص على منصة “فيس بوك” كتب البدري: “بصفتي قائداً للمنتخب الوطني لا قائدًا للهلال.. تعاد أو لا تعاد.. حسمت أو لم تحسم لأحد الفريقين، لا يهم.. ما يهم علينا هو دفع الأحقاد ونبذ الخلافات والكراهية جانبًا”.

وأضاف فيصل البدري: “️ما بين المدينتين (بنغازي والبيضاء) من ترابط أسرى واجتماعي أكبر من كرة القدم.. وما بين الناديين من علاقات طيبة على مدى هذه السنين الطويلة لا يهدم هكذا في لحظات كرة القدم.. 90 دقيقة نقاتل فيها بشرف داخل المستطيل الأخضر وبعد سماع صافرة الحكم معلنًا فيها نهاية المباراة نعود أخوة وأصدقاء، وألف مبروك للمترشح وحظ أوفر للخاسر”.

وفي رسالته قال فيصل البدري: “نتمنى ألا نرى هذه المشاجرات والمشاحنات ما بين الأندية في جميع الرياضات في ربوع ليبيا كافة.. الرياضة تزيد من ترابط البلدان والمدن لا لتزيد من التفرقة وتوسيع الجراح، وكما يجب علينا احترام الدولة ومؤسساتها ورموزها”.

وأضاف: “حتى وإن أعيدت المباراة في إحدى المدن “سرت طرابلس بنغازي مصراته البيضاء”.. كل المدن مدننا مادامت داخل الأراضي الليبية.. لا للفتنة”.

واختتم قائد المنتخب الوطني للكرة القدم: “قال النبي صل الله عليه وسلم: “مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوْ لِيَصْمُتْ”.. والسلام عليكم ورحمة الله.